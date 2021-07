Copo Oro 2021: así quedó el Grupo C luego de la primera jornada

Este lunes finalizó la primera fecha del Grupo C de la Copa Oro 2021 y ya hay dos líderes en la zona. Sucedieron los duelos entre Jamaica vs. Surinam y Costa Rica vs. Guadalupe. Los resultados fueron los esperados en la previa, pero el desarrollo de los partidos fueron mucho más parejos que el marcador.

Los Reggae Boyz comenzaron con el pie derecho y vencieron 2-0 al otro combinado caribeño. Shamar Nicholson abrió muy temprano el marcador a los 6 minutos y antes de los 30, Bobby Reid puso el resultado final. Gran inicio para una de las candidatas en esta zona para clasificar a la siguiente fase.

Costa Rica tampoco defraudó y venció 3-1 a Guadalupe, que venía de dar la sorpresa ante Guatemala en la fase preliminar. Joel Campbell convirtió a los 6 y a los 20 asistió a Ariel Lassiter para el 2-0 parcial. Raphael Mirval igualó en una polémica jugada antes de irse al entretiempo. Para no dejar dudas, Celso Borges puso el resultado final.

Tabla de posiciones:

Próximos encuentros:

Los ticos quedaron líderes de grupo por haber marcado más goles que los jamaiquinos. Los dos punteros se verán las caras recién en el encuentro final de este grupo. Buen arranque de Luis Fernado Suárez al mando de la Sele, el colombiano cumplió con el primer objetivo de comenzar ganando.