Las reacciones de los aficionados del América tras conocer a Olimpia como su rival en Liga de Campeones de la Concacaf

La Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) realizó el sorteo de los partidos de octavos de final de la Concachampions por la edición 2021 que se figuró en Estados Unidos y con el que fueron dando a conocer los cruces de los clubes participantes. Uno de los más atractivos fue el América (México) vs Olimpia (Honduras), que desde ya traerá mucho de qué hablar, entre dos grandes de la zona y los aficionados americanistas no se hicieron esperar.

A través de las redes sociales varios seguidores del Club América reaccionaron tras conocer al conjunto hondureño como su próximo rival en los octavos de final de esta Liga de Campeones de la Concacaf, encuentros que darán inicio entre el próximo 6-8 de abril con los partidos de ida, mientras que los de vuelta se harán el 13 y 15 del mismo mes.

"El más grande de México y máximo ganador de Concacaf debe ir por este campeonato", "No te queda de otra club América que ganar éste torneo como prioridad", "Más les vale ganar, si pudo Tigres, que no pueda el América que es el equipo más grande de esta confederación", fueron varios de los comentarios que se hicieron llegar a través de las redes por parte de algunos aficionados del América.

Nuestro rival de CONCACAF para 8️⃣vos de Final �� será C.D. Olimpia de Honduras ����#SCCL2021#SOMOSAMÉRICA �� pic.twitter.com/ZFnX5hdQPB — Club América (@ClubAmerica) February 11, 2021

Es cierto que el torneo anterior en la Liga MX no fue positivo para las Águilas del América y por ello iniciaron un nuevo proyecto para este año con la contratación de Santiago Solari como su nuevo director técnico, quien no dio por ganada esta eliminatoria y pidió no confiarse, ya que deberán trabajar fuerte para vencer a los catrachos.

Por otro lado, recordemos que los dirigidos por Pedro Troglio vienen de hacer una gran tarea en la Liga de Campeones de la Concacaf de la edición anterior luego de llegar a las semifinales, cayendo eliminados por Tigres, pero que fue una histórica participación para los representantes centroamericanos, que ahora deberán hacerlo ante las Águilas.