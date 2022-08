Una nueva edición de la Copa del Mundo se encuentra a la vuelta de la esquina en Qatar 2022. Han sido muchos los jugadores que han sido protagonistas en los Mundiales y Concacaf ha tenido varios representantes importantes, sobre todo en cuanto a participaciones de esta magnitud, para un campeonato que se disputa cada cuatro años. A continuación desde Fútbol Centroamérica repasaremos quiénes son los jugadores que tienen más presencias en Mundiales.

Para Qatar 2022, Recordemos que Concacaf estará representada en el Mundial por Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y México, respectivamente. Si bien no son favoritos para llegar a las instancias finales de la Copa del Mundo, hay equipo para competir y realizar un gran papel, entendiendo los objetivos de cada selección

Jugadores con más participaciones en Mundiales

Antonio Carbajal (5) / México / 1950 - 1954 - 1958 - 1962 - 1966

Lothar Matthaus (5)/ Alemania/ 1982 - 1986 - 1990 - 1994 - 1998

Rafael Márquez (5) / México/ 2002 - 2006 - 2010 - 2014 - 2018

Gianluigi Buffon (5) / Italia / 1998 - 2002 - 2006 - 2010 - 2014

Cristiano Ronaldo (5)/ Portugal / 2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022

Lionel Messi (5) /Argentina / 2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022

Desde Costa Rica como representante de Centroamérica, saben que no será una tarea sencilla ya que compartirán grupo con España, Alemania y Japón. Los ticos no son favoritos para avanzar a los octavos de final pero buscarán una vez más, así como en 2014, de dar la sorpresa de la mano de Luis Fernando Suárez. Para ello hace falta mucho esfuerzo y trabajo, pero además también no dejar a un lado los pequeños detalles y en eso también ha estado enfocado el estratega colombiano