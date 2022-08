El profesor Luis Fernando Suárez logró cumplir el objetivo de clasificar a la Selección de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022. Recordemos que los ticos vencieron a Nueva Zelanda en el repechaje por el último boleto a Qatar 2022 y así logró clasificar a su tercer Mundial de manera consecutiva. A pesar de contar con varios jugadores interesantes llenos de experiencia, el director técnico colombiano aseveró que solo un futbolista tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo. Y no, no es Keylor Navas.

Desde Costa Rica saben que no será una tarea sencilla ya que compartirán grupo con España, Alemania y Japón. Los ticos no son favoritos para avanzar a los octavos de final pero buscarán una vez más, así como en 2014, de dar la sorpresa de la mano de Luis Fernando Suárez. Para ello hace falta mucho esfuerzo y trabajo, pero además también no dejar a un lado los pequeños detalles y en eso también ha estado enfocado el estratega colombiano

Solo un jugador fijo para Luis Fernando Suárez

“Yo no estoy inquieto por hacer la lista. El único que está fijo es Bryan Ruiz. Se lo merece, es un reconocimiento para él por lo que ha hecho por este país. Si hay alguien que ha mostrado amor por el país es él (Ruiz). Si hay alguien que siempre ha tenido el deseo de representar al país y lo ha hecho siempre es Bryan. Él ya lo dijo, este es su último año como futbolista profesional y después la otra, Bryan nos clasificó se lo merece", afirmó Luis Fernando Suárez.

Bryan Ruiz estará disputando su tercer Mundial con la Selección de Costa Rica, después de participar en Brasil 2014 y Rusia 2018. En Brasil jugó cinco partidos y anotó dos goles y en Rusia actuó en tres compromisos y no anotó. Recordemos que desde el 2005, Bryan es parte de la Selección, cuando debutó el 19 de junio de ese año en el estadio Helong en amistoso contra la escuadra de China. Registrando 144 juegos con La Sele y ha marcado 29 goles y repartido 25 asistencias.