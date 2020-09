Chucho López pide la '10' de Guatemala: "Si nadie la tiene, yo la quiero"

Las eliminatorias están a la vuelta de la esquina, y hay mucho por definir en el entorno de las distintas selecciones nacionales que pelearán por un boleto al mundial de Qatar 2022. En el caso de Guatemala, la azul y blanco contará con nuevas caras en los próximos partidos, y esto genera una expectativa natural que va más allá de lo que provoca una nueva ruta hacia una Copa del Mundo.

Desde su llegada al combinado nacional, Amarini Villatoro se ha mantenido en búsqueda permanente de futbolistas que le puedan dar una dosis extra de competitividad al equipo, y es por eso que subió al barco a elementos como Nico Rittmeyer (USL) y Jesus el "Chucho" López (Liga MX).



Jesús López, futbolista del América que jugará para la azul y blanco.

Lo que todavía no se sabe, entre otras cosas, es cuál será el dorsal que llevarán a espaldas de sus camisetas, considerando las características y cualidades futbolísticas de cada uno. Sin embargo, en el caso de López ya existe una intención clara por parte del propio jugador. El mexicano con raíces chapinas no le temer al reto, y en una nota para Tigo Sports, aseguró que le gustaría usar nada menos que la #10.



El guatemalteco ���� Jesús “Chucho” López ingresó al minuto 80' por Sebastián Córdova en la victoria del America 2-1 se visita sobre Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. pic.twitter.com/bktrdaVPk3 — Producciones Deportivas (@produDeportivas) August 31, 2020

“Ya me dijeron algunos de los números que están libres y me indicaron que el 10 nadie lo tenía. Ahí yo les dije que si nadie lo tiene, yo lo quiero. Para empezar me gusta mucho y siento que me puede llenar con más responsabilidad en la cancha”, aseguró.