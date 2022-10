Chelsea vs Manchester United: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO la fecha 13 de la Premier League

Dos conjuntos que necesitan sumar puntos urgentemente para no perder de vista el liderato, se enfrentan este domingo por la Premier League. Por un lado un Chelsea que se ha convertido en un equipo mucho más regular de la mano del nuevo entrenador, Graham Potter, recibe a un Manchester United que mantiene un paso irregular en la competición pero que permanece a 1 punto de los londinenses.

¿Los diablos rojos darán la sorpresa en Stamford Bridge o los blues harán valer su localía?

Chelsea vs Manchester United: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El partido entre Chelsea y Manchester United se realizará en Stamford Bridge este sábado 22 de octubre a las 10:30 am hora de Centroamérica (11:30 am hora de Panamá) y no te perderás detalle de la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO, a través de los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : Paramount+

: Paramount+ El Salvador : Paramount+

: Paramount+ Guatemala : Paramount+

: Paramount+ Honduras : Paramount+

: Paramount+ Nicaragua : Paramount+

: Paramount+ Panamá : Paramount+, Csport.tv

: Paramount+, Csport.tv EE.UU.: UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, UNIVERSO, Peacock, NBC, Telemundo Deportes En Vivo

Chelsea vs Manchester United: ¿cómo llegan los blues?

El equipo de Potter marcha realmente bien. Tras un comienzo dubitativo (que le costó el puesto al anterior técnico, Thomas Tuchel), el conjunto londinense se ubica en la parte alta de la clasificación (en el cuarto puesto, último que da acceso a la Champions League) con 4 victorias y 1 empate en los últimos 5 compromisos.

Chelsea vs Manchester United: ¿cómo llegan los diablos rojos?

Tras el traspié superado de comienzos de temporada (donde llegó a estar colista en la jornada 2) y la goleada sufrida en el derbi de Manchester (3-6), el United ha estado escalando posiciones en la tabla, consiguiendo un balance de 6 victorias, 1 empate y 3 derrotas, que le permiten estar en el quinto puesto de la tabla, a 1 de su rival de esta fecha.

Chelsea vs Manchester United: último partido entre ambos

Uno de los duelos históricos de la Premier League. En 191 encuentros disputados, los red devils han vencido en 78 oportunidades, empatado 59 y siendo derrotados en 54 por los blues. En su último encuentro, terminaron con empate a 1, con goles de Alonso (60') para Chelsea y Cristiano (62') para el United.