Hace unos días a través de sus redes sociales Keylor Navas comunicó que no seguirá en el PSG cuando termine la presente temporada. Tras convivir los últimos años siendo suplente, el guardameta de 37 años de edad tomó la decisión de tomar otro rumbo en su carrera. Y ese nuevo camino podría quedarse en Europa, ya que un gigante del Viejo Continente estaría interesado en los servicios del experimentado tico.

Keylor Navas en el PSG a pesar de las circunstancias de no ser tomado en cuenta prácticamente, siempre se comportó como un profesional, dando el 100% en los entrenamientos y en cada minuto que le tocó disputar. Ahora bien, con 37 años de edad sabe que está disputando sus últimos cartuchos de su carrera y de manera inesperada podría seguir en un gigante de Europa.

¿Cuál es el equipo de Europa que podría querer a Keylor Navas?

El equipo de Europa que estaría interesado en los servicios de Keylor Navas para la próxima temporada sería el Manchester United de la Premier League. El equipo inglés ha tenido una muy mala campaña en donde la directiva puso a la orden del mercado a casi toda su plantilla y espera escuchar ofertas.

André Onana en el Manchester United

André Onana había llegado como una garantía para la portería del Manchester United pero la verdad es que en cada juego es una moneda al aire y así lo han demostrado sus actuaciones. Por lo que la directiva de los Diablos Rojos preferiría a alguien de confianza al menos un par de temporadas para acomodar al equipo.

Keylor Navas en PSG

Manchester United está dispuesto a hacer una limpieza profunda de su plantel de cara a la próxima campaña para no cometer los mismos errores. Por ende, la llegada de Keylor Navas no sería descabellada, tomando en cuenta no solamente el talento y la experiencia del tico en la portería de un equipo importante, sino que además ya sabe lo que es jugar la Premier League y así lo demostró defendiendo la camiseta del Nottingham Forest.