Chelsea vs Leicester: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 4 de la Premier League

En uno de los partido más atractivos de la Premier League, Chelsea y Leicester se enfrentan en un duelo en el que ninguno puede darse el lujo de seguir fallando. Pese a la temporada irregular de ambos equipos, cuentan con jugadores con la calidad suficiente como para ofrecer un espectáculo atractivo a los espectadores.

¿Serán los blues quienes se lleven la victoria o los foxes darán la sorpresa en Stamford Bridge?

Chelsea vs Leicester: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El duelo entre los blues y los foxes tendrá lugar este sábado 27 de agosto a las 8:00 am hora en Centroamérica (9:00 am hora en Panamá) y no te lo perderás, gracias a los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : Paramount+

: Paramount+ El Salvador : Paramount+

: Paramount+ Guatemala : Paramount+

: Paramount+ Honduras : Paramount+

: Paramount+ Nicaragua : Paramount+

: Paramount+ Panamá : Paramount+, Csport.tv

: Paramount+, Csport.tv Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

Chelsea vs Leicester: ¿cómo llegan los blues?

Pese a que el Chelsea comenzó el torneo con una victoria sobre el Everton por 1-0 (gracias al tanto de Jorginho al 45+9', de penal), no ha sido capaz de sumar los 3 puntos en sus compromisos siguientes: el empate a 2 ante el Tottenham y una abultada derrota por 3-0 ante el Leeds hacen que el equipo de Tuchel ocupe el puesto 12 de la tabla de clasificación.

Chelsea vs Leicester: ¿cómo llegan los foxes?

El Leicester, acostumbrado a ser uno de los equipos más difíciles del torneo, no ha empezado la Premier League 2022-2023 con buen pie. Acumula sólo 1 punto, producto de 1 empate (2-2, ante el Brentford en la primera fecha) y 2 derrotas (4-2 ante el Arsenal y 2-1 contra Southampton), por lo que necesita urgentemente comenzar a sumar de a 3.

Chelsea vs Leicester: último partido entre ambos

El historial entre ambos conjuntos por Premier League es bastante claro. Se han enfrentado un total de 88 veces, con 40 victorias blues, 20 de los foxes y 28 empates. En su último compromiso, ambos conjuntos empataron a 1, tras los tantos de Maddison (6') por el Leicester y Marcos Alonso (34') que pondría el empate definitivo para el Chelsea.