Celso Borges contó cómo vive la cuarentena en Turquía

Debido al coronavirus COVID-19, el mundo se ha visto obligado a sumirse en cuarentena, para evitar que la pandemia se siga propagando y generando estragos, dando tiempo a los organismos de salud para poder controlarlo de manera eficaz.



Sin embargo, el impacto que tuvo no fue el mismo en todos los países. Europa ha sido la gran perjudicada, infestada de miles de casos en todas las naciones. Allí se encuentran varios legionarios, como Celso Borges, que detalló a la prensa oficial de la Federación de Fútbol de Costa Rica de que forma vive esta particular situación.



�� Aprovechar el tiempo para estudiar, leer y compartir en familia, es parte de las cosas “extra” que el legionario @CelsoBorgesCR aprovecha para hacer en este tiempo en casa.https://t.co/nV3zwoaCl7 — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) March 25, 2020





"El equipo nos dijo que nos debíamos quedar en la casa, que solo si teníamos que ir al súper o alguna farmacia debíamos salir, pero que en la medida de lo posible nos teníamos que quedar aislados. Nos mandaron los entrenamientos y aquí cada uno con el espacio que se tiene trata de hacer sus entrenamientos y lo que mandan en el club", expresó primeramente.



En cuanto a las actividades en las que icurre para pasar el tiempo, señaló: "He podido ir completando los trabajos de la universidad, también me da tiempo para leer y para jugar videojuegos con mi novia, de ver series, hablar por teléfono con amigos y familia".



Sobre las jornadas en que la liga turca se mantuvo en disputa cuando en el resto del globo se había parado la pelota, contó: "Fueron días de mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar. En todos los países se suspendían las ligas y aquí se seguía, por lo que era un poco difícil entender la situación".



Finalmente, le habló al pueblo tico: "Siempre pedimos a la gente que vaya al estadio y que nos apoye, pero creo que estamos jugando un partido muchísimo mayor que un encuentro de fútbol, por lo que ahorita lo que pedimos es que se queden en sus casas".





¡Este partido se gana en casa!



Este es el mensaje de nuestro seleccionado nacional, @CelsoBorgesCR para toda Costa Rica. #SomosLaFedefutbol ���� #QuedateEnCasa �� pic.twitter.com/oRUpiYj1n9 — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) March 25, 2020