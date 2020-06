Captain Tsubasa: la pelota oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Si hablamos de cultura no podemos olvidar a Japón. El gigante asiáticos tiene marcados rasgos en cuanto a su historia e identidad, así como también un milenario legado con prácticas intrínsecas de su sociedad y territorio. Su folkore sobra, y sus producciones audovisuales también: no podemos evitar pensar en videojuegos y/o animé cuando nos nombran a los nipones.

En particular este último ha trascendido barreras. ¿Quién no vio, o al menos escuchó hablar, de Dragon Ball Z? ¿Hay persona que no sepa lo que es Naruto, Pokemón o Digimon? Y eso es solo la punta del iceberg. Por ello, referencias a estos icónicos dibujos animados no podían faltar en los Juegos Olímpicos de Tokio "2020" (El COI ya expresó que seguirá mencionándose como 2020 a pesar de celebrarse en 2021).

"Captain Tsubasa", la pelota oficial para Tokio 2020 (Foto: Footyheadlines).

Esto puede notarse en la pelota oficial que Adidas ha confeccionado para los eventos de fútbol masculino y femenino, la cual llevará el nombre de "Captain Tsubasa". ¿Les suena? Sí, es el nombre en japonés de "Supercampeones", aquella serie que seguía los pasos de Oliver Atom y sus amigos en el balompié.

Adidas Captain Tsubasa 2020 Tokyo Olympics Ball Revealed pic.twitter.com/wAccFA9mUm — ������ �������� ������������ (@Rui_CSP) June 18, 2020

La denominación no es la única referencia, ya que en el motivo del balón puede verse "Tsubasa" junto a algunos kanjis respectivos. Además, la cara del joven protagonista y algunos de sus compañeros pueden observarse en el material, con un trazo de dibujo que simula el del manga.

Si aquel que porte la "10" se desempeña como Oliver Atom; logra tener algún "Tom Misaki" para hacer una dupla dorada o un centrodelantero intimidante como Steve Hyuga; y también un guardameta con las cualidades de Benji Price o Richard Tex Tex, será un duro problema vencer a la escuadra oriental.