¿Cambia de color? Lleida elogió a Byron Bonilla y crecen los rumores de su llegada a La Liga

Que el fútbol este suspendido debido al coronavirus no provoca que no haya movimientos entre clubes. Pese a que no se sabe cuando se abrirá el mercado y en que quedarán los contratos que se vencen, algunos empiezan a mover para formar un plantel lleno de refuerzos de alta calidad. Sobre todo los equipos más grandes que quieren demostrar su supremacía tanto en el ambito nacional como internacional.

Uno de esos es Alajuelense que terminaron líderes de la Fase Regular sacándole gran diferencia a su clásico rival, Saprissa. Y para reforzarse bien en este período de transferencias, La Liga quiere llevarse a un futbolista del Monstruo. Así suenan los rumores, tras unas fuertes declaraciones del entrenador sobre un jugador de los Morados al cual terminó llenando de elogios en una entrevista.

"Tiene esas características que me gustan mucho, en el 1 contra 1 es muy peligroso. En los 90 minutos por la Vida recuerdo que Byron Bonilla nos metió en muchos problemas y, aunque no ha jugado mucho, las características que tienen me gustan mucho", reconoció Agustin Lleida. El entrenador de Alajuelense fue sincero y llenó de elogios al nicaragüense en una nota con Columbia Deportiva.

El futbolista de 26 años llegó el año pasado al Saprissa, tras rendir muy bien en Municipal Grecia. Desde que arribo a uno de los grandes de Costa Rica, jugó 12 partidos y no marcó goles. Ha estado más en el banco que dentro de la cancha. Esta falta de continuidad podría abrirle la puerta para cambiar los colores. Sorprendería que lo haga para el máximo rival de su club actual.

Pese al interés de Alajuelense, todavía no hay negociaciones avanzadas por el delantero. Todo dependerá de como avancen los mercados según la cuarentena. Hay que recordar que el torneo no ha finalizado y hasta que no termine, no se podrá dar el pase. También, falta la palabra de Bonilla sobre todo esto y sobre donde quiere continuar su carrera de acá en más a futuro.