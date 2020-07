Bryan Ruiz se va del Santos por "incumplimiento de pago y daño moral"

Luego de dos años con poca participación en el primer equipo, Bryan Ruiz ha anunciado en la tarde de este lunes que rescindió contrato con el Santos de Brasil. Además, explicó que ahora se encuentra en condición de libre, y explicó los motivos que lo llevaron a desligarse de la entidad carioca.

"Luego de dos años perteneciendo al Santos Futbol Club, comunico que hoy 13 de julio he rescindido el contrato que me vincula al club hasta diciembre del 2020. Tomé la decisión respaldado en el incumplimiento de pago y por el daño moral que he recibido", detalla al principio de la nota.

Bryan Ruiz en La Sele (Foto: Getty)

Esto último, comentó, fue "provocado por decisiones administrativas y deportivas que se tomaron y por las informaciones no verídicas que se comunicaron públicamente en diferentes oportunidades por parte de la administración del club, las cuales pusieron en duda mi profesionalismo como jugador".

COMUNICADO OFICIAL ⚽️ pic.twitter.com/LSKW7338Hr — Bryan Ruiz González (@bryanruizcr) July 13, 2020

"Mi propósito al llegar al Santos FC en julio del 2018 fue poder brindar el máximo aporte para alcanzar los objetivos deportivos grupales, no obstante, lamentablemente no tuve la oportunidad ni confianza para cumplir mi deseo", añadió en cuanto a los objetivos con los que llegó al Peixe.

Repartió también algunos agradecimientos: "Fue un honor pertenecer a este gran club, el cual ocupará un lugar en mi corazón; deseo lo mejor para el futuro. Le doy gracias a mis compañeros por la amistad y el apoyo ofrecido. Gracias a la afición, la cual, comprobé que es una de las mejores y más grandes del mundo".

Finalmente, indicó: "A partir de este momento soy un jugador libre y ante ello deseo continuar la carrera profesional a nivel de club y selección nacional, al sentirme en condición fisica y técnica idónea".