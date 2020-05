Brayan Róchez confirmó que se va de Nacional, pero seguirá en una importante liga europea

Hace poco informábamos que Bryan Róchez iba a jugar en la Primera División de Portugal. Esto sucedió debido a que la Federación Portuguesa de Fútbol decidió dar por terminado el torneo de la segunda división con todavía 10 fechas por jugar. De esta manera, establecieron que los dos primeros ascenderían, mientras que en la Liga NOS se reanudaría en las próximas semanas. Así fue como Nacional, equipo donde juega el catracho, terminó el torneo como líder y subió.

Parecía confirmado el avance del delantero a la máxima categoría de una de las ligas más importantes de Europa. Pero el futbolista confirmó una noticia que sorprendió a propios y extraños: Róchez no continuará en los Albinegros la próxima temporada. Deja el club habiendo jugado 14 partidos y marcado 7 goles, un promedio de un tanto cada dos partidos. Fue muy bueno su paso por los Nacionalistas.

Pero esto no significa un retroceso en su carrera, Bryan declaró que tiene una oferta formal de un equipo de la Primer División de Portugal. Es decir, podrá continuar lo que logró con Nacional, pero en otro club. Él todavía no dio el nombre de su futuro destino, pero aseguró que estaba todo avanzado. Medios de allí hablan del Oporto, uno de los más grandes del país, como el principal interesado.

De todas formas, faltará mucho para que vuelva a jugar. La idea de la Liga es que finalice la competición y no hay una fecha cercana para la reanudación. Hasta que este torneo no termine, él no podrá fichar por otro equipo de forma oficial y, mucho menos, competir junto a ellos en lo que resta de la temporada. El mercado de pases no abrió en Portgual y probablemente lo hagan cuando finalicen los 10 partidos que quedan.

Dentro de la mala noticai de no continuar en un equipo donde pudo hacer pie, tras llegar desde el Atlanta de Estados Unidos, es bueno ver que podrá seguir su carrera en la elite mundial. Róchez deberá repetir su buen rendimiento para ganarse un lugar en el nuevo equipo y volver a tener una gran racha goleadora.