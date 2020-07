Brayan Gil cambiará de club y se ilusionan los aficionados de FAS

El pasado de Brayan Gil por el fútbol europeo estuvo muy lejos de ser el esperado por él. El colombiano con nacionalidad salvadoreña llegó a préstamo al KAA Gent de Bélgica a principio de año. Su sueño era poder tener minutos en el fútbol del viejo continente para lograr un ascenso importance en su carrera.

Lamentablemente por culpa de la pandemia, el legionario cuscatleco no llegó a jugar ni un partido. Es más, no pudo completar un mes de práctica con sus nuevos compañeros porque todo se cancelado por el coronavirus. A esto hay que sumarle que en estos días le confirmaron que no le renovarían el contrato y se tuvo que volver a su Colombia natal.

Brayan Gil no llegó a entrenar ni un mes en el KAA Gent.

Su futuro es una gran incertidumbre. Sobre esto habló su padre y representante en una entrevista con Elsalvador.com: “Esta situación (pandemia) ha venido a estancar el mundo entero, no solo a Brayan; si Brayan hubiera tenido la oportunidad de realizar cinco, seis hasta 10 partidos uno dice: bueno, se ganó experiencia. Seguramente, el estar encerrado, el ganar plata sentado, podemos decir, de algo le tuvo que ayudar al muchacho para que madurara en lo personal".

#Fútbol #ElSalvador



YA NO VA MÁS...



El delantero colombiano-salvadoreño Brayan Gil Hurtado volvió el domingo a Suramérica tras no renovar contrato con el Gent de #Bélgica.



¿Volvería a FAS? Esto ha dicho su padre y representante: https://t.co/GeJmkItcbb pic.twitter.com/vFWDdbGZIF — EDH Deportes (@EDH_Deportes) July 6, 2020

Además, se refirió a las ofertas que tiene hasta el momento: “Se están viendo un par de opciones en Colombia y en otros lados también estamos viendo. Lo estamos manejando, acuérdate que por esta situación todo se estancó, ahorita todo se está manejando suavemente. No te puedo decir de tal país o tal otro, no me gusta manejarme así mientras no haya nada fijo ahorita".

Para finalizar, Gil Mosquera hizo referencia a una posible vuelta a FAS: "Tocaría que sentarse, arreglar lo económico porque no cerramos ninguna puerta. No cerramos la puerta, pero sí lo veo difícil que él regrese a El Salvador porque hay mejores ofertas afuera. Siempre nos inclinamos porque él esté mejor. Sabemos que si está en Suramérica o está en cualquier país de Europa podemos explotarle aún más de lo que es el entorno de aquí en El Salvador como el futbolístico, porque yo lo viví”.