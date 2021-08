Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador: resultados y tabla de posiciones tras la fecha 2

El torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador cerró hoy su segunda jornada. Los seis juegos se distribuyeron a lo largo del fin de semana, dejando un saldo de tres victorias y tres empates en los que se anotó un total de 20 dianas que subieron el promedio de gol con respecto a la fecha 1. Como balance, en FCA hacemos un repaso de cada partido de esta jornada, cerrando con la tabla de posiciones.

Sábado 7 de agosto

Chalatenango 2-0 Marte: en un encuentro con muchas situaciones, en el que el dominio se fue alternando entre dos equipos que salieron a atacar, la efectividad estuvo del lado de los norteños. Héctor Cruz (55') e Iván Barahona (86') anotaron los goles.

Municipal Limeño 1-1 Firpo: los pamperos pudieron acomodarse tras un inicio de asedio local: su juego directo dio frutos cundo a Williams le cometieron el penal que ejecutó Canales para el 1-0 (44'). En el complemento, Limeño sufrió la expulsión de Gómez. Y luego de unos minutos de golpe contra golpe, Ponce (74') anotó el empate con un golazo de media distancia.

Santa Tecla 3-0 Metapán: los de da Silva necesitaban ganar luego de caer en el debut ante FAS. Y lo hicieron en un encuentro en el que fueron ampliamente superiores a los caleros y en el que les salió todo lo que intentarion. Rivera (38'), Torres (52') y Rodríguez (63') fueron los verdugos.

Miguel Lemus a punto de rematar con su virtuosa zurda. Chalatenango fue el primer equipo en sumar tres puntos esta fecha. (Fuente: Prensa de Chalatenango).

Águila 1-1 FAS: la pierna fuerte y las situaciones de riesgo fueron las protagonistas de un entretenido clásico nacional. Los tigrillos se adelantaron en el marcador con un cabezazo de Chen (21'). Pero los aguiluchos reaccionaron pronto y Ventura anotó desde afuera del área (31') tras una salida precipitada de Carabantes. En el segundo tiempo la tónica fue la misma: emociones en ambas porterías, pero ninguno de los dos equipo pudo aprovecharlas.

Domingo 8 de agosto

Platense 2-2 Alianza: los gallos se plantaron en su casa y jugaron un gran partido en el que complicaron a los albos. Primero apareció Landázuri (8') para empujar un centro de Rosales, pero los capitainos reaccionaron con un golazo de tiro libre de Zelaya (26'). Minutos después, Landázuri selló de cabeza (45'+) su doblete tras una serie de rebotes en el área. Y en el complemento, Romero empató con un remate rasante (77') tras sufrir embates de Platense.

Jocoro 3-4 Once Deportivo: el partido que más emociones tuvo no le hizo ninguna gracia al tanque fronterizo, que comenzó arriba con goles de Foster (19' y 23') y Medrano (28'). Los fogoneros descontaron de penal mediante Hernández (42') y Morales les hizo el cuarto (45'+). Pero en el complemento, salieron decididos: Areco (71') y Alvarenga (75') por poco le amargan la fieta a Once, que se llevó sus primeros tres puntos.

Apertura 2021: la tabla de posiciones

