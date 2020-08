Andrés Flores contra el nuevo formato de eliminatorias: "Es un golpe muy bajo para la Selecta"

Siguen las repercusiones por el cambio de formato de las eliminatorias Concacaf. El principal perjudicado con estas modificaciones fue la selección de El Salvador que ya estaba clasificada para jugar el hexagonal y ahora deberá competir en una fase previa contra otros combinados nacionales.

Sobre esta situación, Andrés Flores decidió salir opinar y se mostró muy enojado por las decisiones que tomó la confederación. El mediocampista del Portland Timbers, último campeón de la Major League Soccer, dio una entrevista con el medio Cancha y no se guardó nada para al momento de criticar duramente lo sucedido.

Flores se mostró muy enojado por el nuevo formato de las eliminatorias.

"Creo que es un golpe muy bajo para la Selecta. Está claro que a nosotros nos cuesta mucho llegar a las fases finales de eliminatorias, y ahora que estábamos tan cerca cambia el formato. Es como que le des un dulce a un niño y se lo vayas a quitar cuando se lo vaya a comer. Es muy duro. Sin tomar en cuenta los gustos, si se jugó bien o si se jugó mal, si se le metieron uno o diez goles a una isla (caribeña), ya estábamos a punto de meternos (a la hexagonal)", declaró el cuscatleco.

Y agregó: "Ese sexto lugar de Concacaf era más nuestro que de ningún otro país, que de ninguna otra selección. Eso no me lo invento yo, eso estaba claro; eso es lo que duele, estábamos tan cerca y se nos quitó la oportunidad. Ahora hay que preparar el camino, entrenos, microciclos, estudios de rivales, hay muchas cosas detrás. No sé por qué se agregan más partidos sabiendo que las condiciones sanitarias no son ideales".

Para finalizar, contó que conversó de esto con el entrenador de la Selecta: "Platicamos individualmente y también en una reunión que hicimos hace unos días, el profesor es un optimista, yo creo que es una muy buena característica de él, se nota que les ha molestado el cambio de formato. Al profe De los Cobos no le gustó nada, pero como buen líder nos trata de transmitir el mensaje positivo de que tenemos que sobre ponernos, adaptarnos a lo que hay".