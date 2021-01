Antonio Chucho López salió muy enojado al ser sustituido y recibió críticas [VIDEO]

Luego de dos jornadas en el Guard1anes Clausura 2021, el guatemalteco Antonio Chucho López pudo registrar su primera titularidad con el América, en la victoria de (2-0) ante Juárez y de esta manera sumar los primeros minutos de este año con el conjunto americanista, conducido por el argentino Santiago Solari.

A pesar de haber estado en el once titular, Antonio Chucho López no tuvo su mejor partido. Muy poco pudo aportar en la ofensiva del equipo y en el segundo tiempo fue sustituido al minuto 85 de partido y esto molestó al chapín, que salió demostrando quejas, que tal vez fueron hacia él mismo, por saber que no aprovechó por completo esta oportunidad.

Mientras caminaba para salir del terreno de juego, mostró gestos de molestias y a través de las redes sociales los aficionados americanistas dejaron varios mensajes criticando la actitud del guatemalteco ya que a su juicio, no tuvo un gran encuentro con el América.

⏱ 85’ | #GUARD1ANES2021 ���� FC Juárez

�� | Cuarto Cambio del Ame

➡ | ENTRA: Emilio Sánchez

⬅ | SALE: Jesús López — Club América (@ClubAmerica) January 27, 2021

Antonio Chucho López sabe que debe ganarse un lugar en el equipo bajo las órdenes de Santiago Solari, con trabajo en los entrenamientos y aprovechando cada minuto dentro del campo, el chapín intentará tener mejores números en este Torneo Guard1anes Clausura 2021.

Se ha hablado mucho sobre cuál será el futuro de Antonio Chucho López a nivel clubes, sin embargo, el centroamericano está centrado en seguir trabajando y abrirse camino en el América, equipo que le ha dado la oportunidad de ganar experiencia en el fútbol mexicano. De hecho, dio prioridad en ganarse un lugar en el equipo, a ir a cumplir con el microciclo de la Selección Nacional de Guatemala, entendiendo que será una pieza clave para Amarini Villatoro en la selección.