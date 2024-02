El Real Estelí sorprendió al convertirse en el ‘David’ que venció al ‘Goliat‘ representado por el América. El equipo mexicano, confiado y con un plantel mayormente de suplentes, experimentó un revés inesperado en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup al caer por 2-1 en Nicaragua. El reconocido comentarista deportivo David Faitelson siguió de cerca este encuentro y compartió sus impresiones a través de sus redes sociales y no perdonó a los americanistas.

Con un penalti extraordinario a lo ‘Panenka’ ejecutado por Byron Bonilla al minuto 7 y un gol del defensa Marvin Fletes de cabeza al minuto 47, le dio el histórico triunfo al Tren del Norte ante el América, actual campeón del fútbol mexicano, por quien descontó Luis Quiñones pero no fue suficiente para igualar las acciones.

Los centroamericanos lograron desafiar la abismal brecha de valor que existe entre ambas escuadras. A pesar de que el plantel azulcrema está valuado en 104 millones de dólares, según Transfermarkt, no pudieron imponerse ante un equipo de Comunicaciones que vale considerablemente menos, con tan solo 3.19 millones de dólares en valor.

¿Qué dijo David Faitelson tras la derrota del América?

“Infame presentación del América en la Concacaf. Jardine y sus futbolistas pecaron de soberbios y de milagro salieron “medio vivos” de Nicaragua. El tema no es que el América pueda o no darle la vuelta. Estoy seguro que sí, pero lo que llama verdaderamente la atención es la mala actuación que tuvo esta noche. Así, con este nivel, no va a ganar la Concacaf“, sentenció David Faitelson a través de sus redes sociales.

El Real Estelí volverá a enfrentarse al América de México en la vuelta de esta instancia el próximo 14 de febrero desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Los centroamericanos esperan poder mantener o aumentar la ventaja del encuentro de ida para lograr una histórica clasificación en Concachampions.

Encuesta ¿El América remontará la serie en la vuelta desde casa? ¿El América remontará la serie en la vuelta desde casa? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.