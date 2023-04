Este viernes 14 de abril se efectuó el sorteo de las clasificatorias y la fase de grupos de la Copa Oro 2023, el cual tuvo lugar en el SoFi Stadium de Inglewood (California), uno de los escenarios que tendrá esta competición (que se realizará de forma casi íntegra en los Estados Unidos, salvo por la sede canadiense de Toronto) entre el 16 de junio y el 16 de julio. Lo particular de esta edición es que será la primera vez que todos los países latinos de Centroamérica estén presentes.

Nicaragua no está exento a esa premisa. La Azul y Blanco han obtenido su pasaje tras un impecable desempeño en el Grupo C de la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde se quedaron el liderato del cuadrante de forma invicta: ganaron cuatro juegos y empataron los dos restantes. Esto les permitió no solo acceder al máximo certamen de la confederación, sino además ascender a la Liga A para la campaña venidera.

Los pinoleros integraron el Bombo 3 en la disposición azarosa de las zonas, que tuvo la presencia de Víctor Montagliani, presidente de la entidad que regula el deporte rey en este sector del globo. También se pudo ver a los entrenadores de los 27 combinados que verán acción (algunos en las preliminares y otros en la etapa principal) en el marco de está importante competición.

Copa Oro 2023: ¿Cómo quedó el grupo de Nicaragua y contra quiénes juega?

Grupo A:

Estados Unidos

Jamaica

Nicaragua

Ganador Preliminar 3 (Curazao, San Cristóbal y Nieves, Guayana Francesa o Sint Maarten)

Tal como viene sucediendo desde 2019, solo avanzarán a los cuartos de final aquellos equipos que terminen entre las primeras dos posiciones. ¿Logrará Nicaragua seguir haciendo historia y superar la instancia más gruesa?