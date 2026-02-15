Es tendencia:
“Están los resultados”: Leyenda de Costa Rica hace pedido especial al Bolillo Gómez para la Selección de El Salvador

El entrenador de La Selecta recibe una solicitud de cara a su próxima convocatoria.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

El Inter FA continúa firme en el Clausura 2026 y lo demostró con una contundente victoria 3-1 sobre Hércules, resultado que reafirma su buen momento colectivo. Tras el encuentro, el técnico Luis Marín compareció ante los medios y destacó no solo el rendimiento del equipo, sino el crecimiento individual de su principal referente ofensivo.

El gran protagonista volvió a ser Emerson Mauricio, autor de un doblete que lo catapultó a nueve goles en el torneo, cifra que lo coloca como el máximo artillero del certamen. El delantero atraviesa un momento brillante y se consolida como la pieza más determinante en el engranaje ofensivo del cuadro dirigido por el estratega costarricense.

Marín fue claro al señalar que el rendimiento del atacante no es casualidad. “Estamos contentos por él. Individualmente está teniendo un excelente torneo, pero eso es producto del trabajo colectivo y del entendimiento táctico. Sabemos que es un jugador letal en el área”, afirmó el entrenador, resaltando la armonía que existe dentro del plantel.

El técnico también reveló un aspecto clave en la evolución del delantero desde su llegada al club. “Le dije que es muy joven y que tiene grandes posibilidades de ir a la selección. Ha bajado de peso, ha mejorado su masa muscular y sus índices de grasa han disminuido muchísimo. Ahí están los resultados”, explicó Marín, evidenciando el compromiso del jugador con su desarrollo profesional.

Con apenas siete jornadas disputadas, Emerson Mauricio lidera la tabla de goleadores y se perfila como serio candidato al premio de Hombre Gol de Oro. Su regularidad es notable: solo en dos partidos se ha quedado sin marcar, reflejo de una constancia que marca diferencias en cada presentación.

El presente del Inter FA invita a la ilusión. Con un goleador encendido y un equipo que respalda su rendimiento con funcionamiento colectivo, el proyecto de Luis Marín comienza a consolidarse como uno de los más competitivos del Clausura 2026.

