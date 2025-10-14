Es tendencia:
Luis Palma solo necesitó siete palabras para destrozar a Fantasma Figueroa y calentar a Nicaragua

Luis Palma regresa al Lech Poznan de Polonia, pero antes fue preguntado por los dichos del Fantasma Figueroa.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

En suelo pinolero va a calar hondo lo que dijo Luis Palma.
Luis Enrique Palma Oseguera está siendo muy importante para la selección de Honduras que tiene intacto el sueño de estar en el Mundial 2026.

“El Bicho” brindó la asistencia en el gol de Choco Lozano en la goleada 3-0 a Haití y asegura que estar en la Copa del Mundo depende de ellos.

También fue preguntado por las polémicas declaraciones del Fantasma Figueroa, técnico de Nicaragua que va a evitar a toda costa que la Bicolor pueda celebrar el pase en suelo pinolero.

¿Qué palabras usó Luis Palma para destrozar a Fantasma Figueroa?

Luis Enrique solo ocupó siete palabras para responderle a la prensa hondureña lo que piensa del Fantasma, un personaje que se fue resentido de Honduras porque afirma que lo trataron mal.

“Nada, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo”, fue lo que dijo Palma Oseguera para dejar claro a Figueroa que le importa poco o nada todo lo que mencionó.

“Somos nosotros los que confiamos en los compañeros y el cuerpo técnico, al final se hace una burbuja. Aquí no esperamos lo que digan o no digan”, agregó.

Sobre el partido del 13 de noviembre que puede dejar a Honduras clasificada a la Copa del Mundo, comentó.

“Nicaragua ya sabemos lo que es en casa, un equipo guerrero y bueno, tenemos que estar enfocados. A estar bien de salud para dar el paso importante al Mundial”.

