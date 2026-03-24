Washington Ortega para el Mundial 2026: la Selección de Uruguay recibe una señal que pone a soñar a Alajuelense

Mientras Marcelo Bielsa ajusta las tuercas de la Selección de Uruguay para el Mundial 2026, afuera el ruido es ensordecedor. Entre la polémica vuelta de Fernando Muslera a sus 39 años y las dudas sobre el nivel de Sergio Rochet en Brasil, al DT de los charrúas le acaban de pegar un grito para que mire a Costa Rica. El nombre sobre la mesa es Washington Ortega, la figura indiscutida del arco de Liga Deportiva Alajuelense.

La campaña no la arrancó un medio montevideano, sino Anthony Lemus, un tiktoker hondureño con más de 160 mil seguidores. En un video que ya cruzó todo el continente, Lemus fue con los tapones de punta contra las decisiones del excéntrico estratega argentino.

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“Dejen de estar reciclando y vean para Centroamérica”

Sin pelos en la lengua, el catracho comenzó disparando: “La selección uruguaya ha vuelto a convocar a Fernando Muslera, el mismito que han visto toda la vida… lo han vuelto a convocar con 40 años“. Tampoco se salvó Rochet, a quien le facturó estar “peleando el descenso en el Brasileirao“ con el Inter.

La propuesta de Lemus fue mirar hacia la Liga Promerica. “Este tipo (Ortega) se pone en el arco de Uruguay y le da 3000 vueltas a Muslera. Dejen de estar reciclando y vean para Centroamérica“, sentenció.

Desde Honduras piden a Washington Ortega para Uruguay (LDA).

La estadística pura y dura avala el reclamo.. Sin ir más lejos, en 2025 ningún otro arquero de Latinoamérica registró más vallas invictas que el cancerbero de Alajuelense. Sus números son espectaculares y en el Clausura 2026 es figura casi todos los fines de semana.

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¿Washington Ortega podría ser convocado al Mundial 2026?

Siendo pragmáticos, es dificilísimo que el cuerpo técnico uruguayo mire hacia la liga tica a tan poco de la Copa del Mundo, compitiendo contra arqueros que atajan en Brasil, México, Argentina o Italia. Que un futbolista salte desde el fútbol de Costa Rica directo a la lista mundialista de una selección como la de Uruguay parece, hoy por hoy, una misión imposible.

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De todas formas, el ruido ya está hecho. Mientras en Montevideo siguen discutiendo quién debe ser el titular, desde Centroamérica avisan que los números de Washington Ortega piden a gritos una oportunidad.

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En síntesis

– Un tiktoker hondureño armó revuelo al destrozar el nivel de Rochet y la citación de Muslera, exigiendo que la Selección mire a Washington Ortega en Costa Rica.

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– El reclamo se apoya en números reales y pesados, ya que Ortega la está rompiendo en Alajuelense.

– Por más que la estadística pida pista, el “Loco” prioriza el roce de las ligas top, haciendo que el salto al Mundial 2026 sea casi una utopía.