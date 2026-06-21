Cabo Verde se mtió en la conversación del Mundial 2026 después de su empate ante España, pero también por una sigla que empezó a llamar la atención en los marcadores.

Cabo Verde se convirtió en una de las selecciones más observadas del Mundial 2026. Su debut por el Grupo H ante España terminó con un empate 0-0 que sorprendió al torneo y dejó abierta una zona que, en la previa, parecía tener a La Roja y Uruguay como únicos candidatos.

Este domingo 21 de junio, los Tiburones Azules saltan a la cancha para enfrentar al equipo de Marcelo Bielsa en un partido que puede marcar buena parte de su futuro mundialista.

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Cabo Verde es “CPV” en el Mundial: ¿por qué?

En medio de esa expectativa, muchos hinchas repararon en un detalle del marcador: Cabo Verde aparece identificado con las siglas CPV. La duda está fundamentada, porque en español podría esperarse una abreviación como “CAB” o “CV”. Sin embargo, en las competiciones internacionales siempre se usan códigos de tres letras para identificar a cada selección.

La sigla CPV es el código que representa a Cabo Verde en los marcadores, planillas, estadísticas y gráficos oficiales del Mundial. Está vinculada a la denominación internacional del país, Cabo Verde / Cape Verde, y funciona igual que otras abreviaturas del torneo: por ejemplo, Arabia Saudita figura como KSA porque la traducción oficial del nombre del país al inglés es Kingdom of Saudi Arabia.

CPV es una abreviación de Cape Verde (Getty Images).

Aunque los relatores, medios e hinchas digan Cabo Verde, el marcador mantiene la identificación internacional de tres letras. Por eso, cuando juegue ante Uruguay, el duelo aparecerá como URU vs. CPV.

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En lo deportivo, la laboriosa CPV ya le quitó puntos a España y ahora tiene la chance de dar otro golpe ante Uruguay. Una victoria ante los charrúas la dejaría con cuatro unidades y muy bien parada para buscar la clasificación; un empate también la mantendría en carrera antes de cerrar la fase de grupos contra Arabia Saudita.

Así están las cosas en el Grupo H