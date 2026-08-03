Rolando Fonseca le pegó a Jafet Soto por sus últimas decisiones como directivo de las Selecciones de Costa Rica.

El ambiente en el fútbol costarricense está que arde y las críticas hacia las altas esferas de la Fedefútbol no se han hecho esperar. Esta vez fue el histórico goleador de La Sele, Rolando Fonseca, quien alzó la voz para señalar directamente a la dirigencia, incluyendo a su ¿amigo? Jafet Soto, tras las controversiales decisiones que hoy tienen a la Selección Preolímpica al borde de un fracaso monumental.

Publicidad

ver también Salió campeón con Saprissa, también con Alajuelense y ahora Rolando Fonseca revela de qué equipo es hincha: “Desde niño”

Un polémico cambio de timón: de Azofeifa al sobrino de Batista

El detonante de la molestia fue el manejo que se le ha dado al combinado Sub-23 que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Según la información revelada, el equipo venía siendo dirigido por Randall Azofeifa, pero en un repentino cambio de timón orquestado desde la dirigencia y recomendado por el director deportivo Ronald González, se decidió destituir a Azofeifa a escasos días del torneo. ¿El reemplazo? Nicolás Batista, sobrino del actual seleccionador mayor, Fernando Batista.

ver también “Mano negra”: José Giacone explota y hace una denuncia que sacude al fútbol de Costa Rica

La justificación oficial de la Fedefútbol fue que buscaban “consolidar un modelo de juego unificado” y “fortalecer la transición de los jugadores jóvenes”. Sin embargo, los resultados en la cancha han sido desastrosos y le han dado la razón a las duras críticas de figuras como Fonseca.

Resultados desastrosos que exponen a la Federación

El equipo que le entregaron al sobrino de Batista no ha carburado: sumaron una dolorosa caída por 1-0 ante Cuba y fueron humillados por Panamá con una contundente goleada de 3-0. Ahora, la Tricolor necesita prácticamente un milagro en su último partido de la fase de grupos frente a Colombia para intentar avanzar de ronda.

Publicidad

Tweet placeholder

“Osael Maroto, Sergio Hidalgo, Jafet Soto… Como dice la canción, agárrense de las manos y sálganse solitos. Cada vez más nos da más vergüenza la toma de decisiones de ustedes”, declaró Fonseca en su habitual columna en Teletica.

Publicidad

“Yo me tomé un café con Osael y soy amigo de Jafet. ¿Puedo ser técnico de una selección entonces? Porque si nombran a un sobrino, yo podría ir”, declaró con ironía. “Son un desastre en la Federación Costarricense de Fútbol”, sentenció, ya sin vueltas.

Tweet placeholder

Publicidad

Por último, dio su diagnóstico: “El problema acá es que desde hace mucho rato se dejó de pensar en el fútbol. Al dejar de pensar en el fútbol, se comienza a pensar en otro tipo de cosas. El fútbol se politizó, pues muchos quieren llegar a un punto sin importar que le pasen por encima a cualquiera”.

En síntesis

Rolando Fonseca criticó a dirigentes de Fedefútbol por decisiones en la Selección Sub-23.

criticó a dirigentes de Fedefútbol por decisiones en la Selección Sub-23. Nicolás Batista reemplazó a Randall Azofeifa en la dirección técnica de la Sub-23.

reemplazó a Randall Azofeifa en la dirección técnica de la Sub-23. Caídas 1-0 ante Cuba y 3-0 contra Panamá complicaron a la Sub-23 de Batista.