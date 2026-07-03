El veterano guardameta de Cabo Verde será uno de los protagonistas del cruce ante Argentina por los 16avos de final.

Este viernes, Cabo Verde se encuentra ante la oportunidad de seguir haciendo historia en el Mundial 2026. La selección africana, que disputa por primera vez una Copa del Mundo, enfrenta a Argentina por los 16avos de final en un duelo que quedará marcado como el partido más importante de los Tiburones Azules.

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Del otro lado aparece el vigente campeón del mundo, liderado por nada menos que Lionel Messi, pero el equipo de Bubista llega con una ilusión que ya rompió todos los pronósticos.

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Como abanderado de la esperanza del pueblo caboverdiano aparece Vozinha, el arquero de 40 años que ataja en el GD Chaves de la segunda división de Portugal y que pasó de ser un nombre casi desconocido a uno de los jugadores más reconocibles de la Copa del Mundo.

El guiño argentino detrás del nombre de Vozinha

Vozinha se llama en realidad Josimar José Évora Dias, pero su padre tenía la intención de bautizarlo como Jorge Valdano, en homenaje al campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986. Un día antes del nacimiento del portero, Valdano había marcado un doblete ante Corea del Sur.

Vozinha casi lleva el nombre de Jorge Valdano (El Gráfico).

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Sin embargo, las autoridades de Cabo Verde no le permitieron al padre anotarlo con el apellido del por ese entonces delantero del Real Madrid. Finalmente lo llamaron Josimar, por el lateral derecho de Brasil e ídolo del Botafogo

Vozinha tiene como nombre de pila Josimar por el ex lateral brasileño que jugó en el Botafogo (Getty Images).

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Pero la vuelta del destino es inevitable: casi cuatro décadas después, aquel chico que pudo haberse llamado Valdano enfrentará a Argentina en una Copa del Mundo, en una llave de eliminación directa y contra Messi.

Quién es Vozinha

Vozinha nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, y empezó su carrera en el fútbol de su país. Luego pasó por Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, antes de llegar al GD Chaves, de la segunda división portuguesa. Su carrera nunca estuvo cerca de los grandes focos europeos, pero el Mundial 2026 cambió por completo su exposición.

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También tiene un vínculo especial con Messi. En la previa del cruce contra Argentina, el arquero mostró su admiración por el capitán de la Albiceleste y dejó una frase que resume lo que significa este partido para él: “Messi es único. Para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos”

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Ahora, el arquero que casi se llamó Valdano y que convirtió a Cabo Verde en una de las historias del torneo, intentará frenar a Messi y sostener el sueño de un país entero ante Argentina.