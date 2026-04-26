Atención, Panamá: figura de Inglaterra corre riesgo de perderse el Mundial 2026 a falta de 46 días

Una de las principales figuras de la Selección de Inglaterra encendió las alarmas a pocas semanas del Mundial 2026 tras sufrir una lesión que pone en duda su presencia en el torneo.

La noticia no pasa desapercibida para la Selección de Panamá de Thomas Christiansen, ya que ambos equipos compartirán grupo, y una posible ausencia podría alterar el panorama de cara a ese esperado enfrentamiento.

ver también “No estará”: a 47 del Mundial 2026, en Panamá dan la noticia que involucra a Fidel Escobar e impacta en Saprissa

¿Qué figura de Inglaterra podría perderse el Mundial 2026?

Tino Livramento de 23 años, una de las figuras emergentes de la Selección de Inglaterra, encendió las alarmas tras sufrir una lesión que podría complicar su cierre de temporada con Newcastle.

Tino Livramento con la Selección de Inglaterra – Selección Inglaterra

Eddie Howe confirmó que el jugador se realizó una resonancia y que existe preocupación por el tiempo de baja, una noticia que también puede seguir de cerca Panamá, ya que serán rivales en la Copa del Mundo.

“Tino se hizo una resonancia magnética inicialmente, una lesión grave. Está previsto que se haga otra el fin de semana para determinar el alcance total de su tiempo de baja; esperaremos a ver si vuelve a jugar esta temporada“, comentó el DT del Newcastle.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

La Selección de Panamá iniciará su camino en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio, cuando enfrente a Ghana en el Estadio de Toronto.

Publicidad

Este partido marcará su estreno en el Grupo L, donde también tendrá como rivales a Inglaterra y Croacia, en un desafío exigente desde el arranque.

Publicidad

Datos claves

Tino Livramento, figura emergente de Inglaterra, está en duda por una lesión que preocupa a Newcastle y a su selección de cara al Mundial 2026.

que preocupa a Newcastle y a su selección de cara al Mundial 2026. El DT Eddie Howe confirmó que se le realizarán más estudios, ya que la lesión podría ser grave y afectar su participación en el torneo .

. Panamá debutará el 17 de junio ante Ghana y comparte grupo con Inglaterra, por lo que sigue de cerca esta posible baja clave.