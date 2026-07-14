Qué pasa si Francia y España empatan en las semifinales del Mundial 2026: ¿hay alargue o van directo a penales?

Francia y España definen al primer finalista del Mundial 2026, pero... ¿qué pasa en caso de empate en los 90'?

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por un lugar en la final del Mundial 2026. Al tratarse de una semifinal, el partido debe tener obligatoriamente un ganador.

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Por eso, si el marcador termina igualado después de los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga y, si la igualdad continúa, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.

ver también ¿Quién es el árbitro de Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Iván Barton

Qué pasa si Francia y España empatan después de los 90 minutos

Si Francia y España terminan empatados al finalizar el segundo tiempo, disputarán una prórroga de 30 minutos, en dos períodos de 15 minutos cada uno.

¿Existe el gol de oro durante la prórroga?

No. En el Mundial 2026 no se utiliza el gol de oro.

Aunque Francia o España conviertan durante el primer tiempo de alargue, el partido continuará hasta completar los 30 minutos. El equipo que termine adelante después de los 120 minutos avanzará a la final.

Qué pasa si siguen empatados después del alargue

Si el marcador continúa igualado tras los 120 minutos, el semifinalista se definirá mediante una tanda de penales.

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La serie desde los once metros determinará qué selección avanza a la final del domingo 19 de julio.

La tanda se disputa una vez terminado oficialmente el partido, por lo que los penales no forman parte del resultado registrado durante los 120 minutos.

Los dos equipos llegan invictos a la semifinal. (Getty Images)

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Cómo se define la tanda de penales

Antes del comienzo, el árbitro realiza dos sorteos: el primero determina en cuál de los dos arcos se ejecutarán los penales; el segundo permite que el ganador elija si lanza primero o segundo.

Después, cada selección dispone inicialmente de cinco remates, ejecutados de manera alternada por jugadores diferentes.

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La tanda puede terminar antes del quinto disparo cuando uno de los equipos obtiene una ventaja imposible de remontar. Por ejemplo, si una selección anota sus primeros tres penales y la otra falla los tres, no será necesario completar la serie.

Qué ocurre si empatan después de los primeros cinco penales

Si Francia y España convierten la misma cantidad después de cinco remates por lado, comenzará la etapa conocida como muerte súbita.

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Desde ese momento, cada equipo ejecuta un penal por ronda. La definición termina cuando uno convierte y el otro falla, siempre después de que ambos hayan realizado la misma cantidad de lanzamientos.

Todos los jugadores habilitados deben ejecutar una vez antes de que alguno pueda volver a rematar.

Qué jugadores pueden participar en la tanda

En principio, solo pueden ejecutar los futbolistas que permanezcan dentro del campo al terminar la prórroga. Un jugador reemplazado durante los 120 minutos no puede regresar únicamente para lanzar un penal.

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Si una selección termina el partido con menos jugadores que su rival, el otro equipo debe reducir la cantidad de futbolistas habilitados para igualar el número de posibles ejecutantes.

ver también Cuánto valen Francia y España: qué selección tiene el plantel más caro antes de la semifinal del Mundial 2026

Los antecedentes de España en tandas mundialistas

España tiene un historial desfavorable en las definiciones por penales de la Copa del Mundo.

La Roja disputó cinco tandas hasta Qatar 2022 y solamente ganó una: ante Irlanda en los octavos de final de Corea-Japón 2002. Perdió las otras cuatro frente a Bélgica, Corea del Sur, Rusia y Marruecos.

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Sus antecedentes son:

México 1986: derrota ante Bélgica.

derrota ante Bélgica. Corea-Japón 2002: victoria ante Irlanda.

victoria ante Irlanda. Corea-Japón 2002: derrota ante Corea del Sur.

derrota ante Corea del Sur. Rusia 2018: derrota ante Rusia.

derrota ante Rusia. Qatar 2022: derrota ante Marruecos.

Contra Marruecos, España no convirtió ninguno de sus tres remates.

Los antecedentes de Francia en tandas mundialistas

Francia disputó cinco definiciones por penales en Mundiales hasta Qatar 2022.

Ganó ante Brasil en 1986 e Italia en 1998, pero perdió frente a Alemania Federal en 1982, Italia en la final de 2006 y Argentina en la definición de 2022. La tanda contra Alemania Federal fue la primera de la historia de la Copa del Mundo.

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Sus antecedentes son:

España 1982: derrota ante Alemania Federal.

derrota ante Alemania Federal. México 1986: victoria ante Brasil.

victoria ante Brasil. Francia 1998: victoria ante Italia.

victoria ante Italia. Alemania 2006: derrota ante Italia.

derrota ante Italia. Qatar 2022: derrota ante Argentina.

Cuándo juegan Francia vs. España

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Arlington.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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El partido debe entregar al primer finalista del Mundial 2026, por lo que una igualdad después de los 90 minutos llevará la definición a la prórroga y, de ser necesario, a los penales.