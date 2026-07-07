Involucra a Argentina: FIFA toma una decisión que indigna a Francia mientras Egipto denuncia amaño en el Mundial 2026

En medio de las acusaciones por la eliminación de Egipto, FIFA genera polémica en Francia con una decisión que involucra a Argentina.

El mundo entero está hablando de la Selección Argentina. El equipo de Lionel Scaloni debió pasar por una agonía interminable para eliminar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

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Y aunque la historia que acapara los reflectores es la de una remontada épica encabezada por Lionel Messi, también se habla de que las intervenciones (u omisiones) del árbitro francés François Letexier y el VAR pueden haber torcido el rumbo del partido.

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Los faraones no tienen duda de que esto fue así. Su técnico, Hosam Hassan, aseguró que el encuentro “fue claramente amañado y todo el mundo lo vio”. Por su parte, el autor del 2-0 parcial, Mostafa Ziki, disparó con ironía: “Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo; el torneo está amañado, no necesitan nada más”.

La decisión de la FIFA que involucra a Argentina y genera polémica en Francia

Mientras tanto, la Copa del Mundo sigue su curso, y uno de los duelos más atractivos que se encuentran confirmados para la instancia de cuartos de final es Francia vs. Marruecos.

Así como la terna arbitral que impartió justicia en el tenso duelo de la Albiceleste fue francesa, el ente presidido por Gianni Infantino le echó leña al fuego al disponer que el duelo entre galos y marroquíes sea arbitrado por argentinos.

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“Los árbitros del partido para el encuentro 97 de la Copa del Mundo han sido designados”, anunció la FIFA en sus canales oficiales. El equipo de referís argentinos estará liderado por Facundo Tello como árbitro principal, quien estará acompañado en las bandas por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que Darío Herrera actuará como cuarto árbitro en el trascendental choque.

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El temor a un arbitraje tendencioso

Mientras que en Argentina reclamaron la decisión de que el silbato de su partido sea de origen francés (especialmente tras los roces de los últimos años), ahora sucede exactamente lo opuesto en Europa, donde la paranoia ha comenzado a instalarse.

El francés François Letexier impartió justicia en Argentina vs. Egipto (Getty Images).

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En Francia temen que pueda producirse un arbitraje tendencioso. El razonamiento detrás de estos temores es que la Albiceleste va en la defensa de su título de campeón del mundo y la selección de Didier Deschamps aparece, como apareció en la final de Qatar 2022, como el mayor escollo en su camino hacia el bicampeonato.

ver también El primer mensaje de la FIFA tras la clasificación de Argentina y la denuncia de Egipto por amaño en el Mundial 2026

Por eso, que el destino de Les Bleus dependa de un referí argentino en el momento de mayor tensión del torneo ha caído pésimo entre los aficionados de la selección francesa.