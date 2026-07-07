El primer mensaje de la FIFA tras la clasificación de Argentina y luego de la denuncia de Egipto por amaño en el Mundial 2026

El triunfo agónico de la Selección Argentina ante Egipto dejó una remontada histórica, pero también una polémica enorme en el Mundial 2026.

El triunfo agónico de la Selección Argentina en su partido de los octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto dejó una historia épica, pero también dio pie a uno de los mayores escándalos de un certamen que ya ha tenido polémicas de sobra.

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La controversia se originó en el segundo tiempo, cuando el árbitro francés François Letexier anuló, a instancias del VAR, un gol egipcio por una infracción cometida a Lisandro Martínez en el origen de la jugada.

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La bronca se agigantó todavía más en el gol del triunfo argentino, anotado por Enzo Fernández en tiempo de descuento, cuando la tecnología no revisó una supuesta infracción contra Mohamed Salah dentro del área.

“El torneo está amañado”, denunció Egipto

La frustración por la eliminación llevó a integrantes del plantel de Egipto a expresar acusaciones gravísimas contra la FIFA y el arbitraje. Mostafa Ziki, autor del 2-0 parcial que terminó siendo remontado, denunció: “Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo; el torneo está amañado, no necesitan nada más”.

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Por su parte, el técnico Hosam Hassan disparó: “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más: si tanto quieren que ellos ganen, ¿por qué llaman a todos a participar?”.

El mensaje de la FIFA en medio del caos

En medio del escándalo, la FIFA publicó su primer mensaje vinculado al partido a través de sus canales oficiales en redes sociales. El ente rector del fútbol internacional compartió una placa que mostraba cómo estaba el encuentro al minuto 78: Egipto ganaba 2-0 y los vigentes campeones del mundo estaban prácticamente eliminados. “Argentina ganó este partido”, fue el contundente mensaje que acompañó el posteo.

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Como remarcó la FIFA, más allá de las acusaciones, lo concreto es que Argentina logró una remontada para los libros de historia. Cuando parecía eliminada, tiró el corazón y la jeraquía sobre la cancha y reaccionó con tres golpes consecutivos: Cristian Romero descontó a los 79 minutos, Lionel Messi igualó a los 83 y Enzo Fernández firmó el 3-2 definitivo a los 92.