Si Suiza le gana a Colombia: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Suiza quiere estar en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, pero antes tiene que vencer a Colombia.

Suiza quiere seguir estirando su gran Mundial 2026. El equipo de Murat Yakin enfrenta a Colombia por los octavos de final y, si consigue ganar, ya tiene rival confirmado para la siguiente ronda: Argentina, que eliminó a Egipto con una remontada 3-2 en el primer partido del día.

Publicidad

La Nati llega invicta al cruce ante Colombia. Fue primera del Grupo B, dejó afuera a Argelia en 16avos de final y ahora busca meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo. Del otro lado del cuadro ya espera el campeón del mundo.

Argentina, el rival de Suiza si elimina a Colombia

Si Suiza le gana a Colombia, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Argentina.

La Selección Argentina consiguió su boleto después de superar 3-2 a Egipto en un partido durísimo. El equipo de Lionel Scaloni estuvo dos goles abajo, pero reaccionó sobre el final y terminó clasificándose con una remontada agónica.

Para Suiza, sería una prueba de máxima exigencia. Argentina no solo es el vigente campeón del mundo: también cuenta con Lionel Messi, que volvió a aparecer en un momento decisivo para sostener a la Albiceleste en carrera.

Publicidad

Cuándo jugaría Suiza los cuartos de final del Mundial 2026

El partido entre Argentina y el ganador de Suiza vs. Colombia se disputará el sábado 11 de julio de 2026.

El encuentro está programado para las 7:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 8:00 p.m. de Panamá.

Publicidad

De esa llave saldrá una de las selecciones que jugará las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Suiza si pasa a cuartos

Si Suiza derrota a Colombia, jugará los cuartos de final contra Argentina en el Kansas City Stadium, en Kansas City.

Ese escenario recibirá uno de los cruces más fuertes de esta parte del cuadro: el campeón del mundo contra el ganador de una llave muy pareja entre Suiza y Colombia.

Publicidad

Suiza, ante otra prueba para confirmar su gran Mundial

Suiza llega a este partido con una campaña muy sólida. Ganó el Grupo B por delante de Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar, y luego venció 2-0 a Argelia en los 16avos de final.

El equipo europeo todavía no perdió en el Mundial 2026 y se transformó en uno de los rivales más incómodos del torneo. Tiene orden defensivo, experiencia, juego físico y futbolistas capaces de resolver partidos cerrados.

Publicidad

Superar a Colombia sería otra confirmación de su crecimiento. Pero además le abriría la puerta a un desafío mayor: medir su estructura y su solidez contra Argentina.

Argentina sufrió, pero sigue en carrera

Argentina llega a cuartos después de uno de los partidos más intensos del Mundial. Egipto la puso contra las cuerdas con una ventaja de 2-0, pero la Albiceleste reaccionó en el cierre y ganó 3-2.

Publicidad

Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández marcaron los goles de la remontada. El triunfo sostuvo a Argentina en la defensa del título y la dejó a un paso de las semifinales.

Para Suiza, ese contexto marca una doble lectura: enfrentaría a un campeón que mostró dudas, pero también a un equipo que demostró carácter para sobrevivir cuando parecía eliminado.

Publicidad

Datos clave