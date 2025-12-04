Sorteo del Mundial 2026: los 16 rivales que no le pueden tocar a la Selección de Panamá en su grupo

La Selección de Panamá será parte del histórico Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, expandido a 48 países y 12 grupos que se definirán en el sorteo de este viernes 5 de diciembre, a realizarse por la FIFA en Washington D. C.

Sin embargo, antes de su inicio, el mismo ya definió parte del destino de los canaleros debido a un detalle que muchos aficionados no tienen tan claro: hay selecciones con las que es imposible que la Marea Roja comparta grupo por reglamento.

Por qué hay rivales “imposibles” para Panamá

El sorteo del Mundial no es totalmente aleatorio. Está regulado por dos grandes criterios:

1. Regla de las confederaciones

No pueden coincidir dos selecciones de la misma confederación en un grupo,



Excepto UEFA (Europa), que puede tener hasta dos equipos europeos en la misma zona.

Panamá no podrá enfrentar en fase de grupos a ninguna otra selección de Concacaf ya clasificada al Mundial 2026. Con ellas solo se podría cruzar a partir de las rondas eliminatorias.

2. Regla de los bombos

Las 48 selecciones se reparten en cuatro bombos de 12 equipos cada uno, ordenados según el Ranking FIFA del pasado mes de noviembre y la condición de anfitriones. Cada grupo se arma con una selección de cada bombo, por lo que el elenco de Thomas Christiansen no se podrá enfrentar a ninguna selección que esté en el Bombo 3.

Las selecciones de Concacaf que no le pueden tocar a Panamá

Por confederación, Panamá tiene “prohibido” cruzarse con el resto de representantes de Concacaf en la fase de grupos. Entre los equipos ya clasificados para el Mundial 2026, estos son los que no pueden ser sus rivales:

México – Anfitrión, cabeza de serie en el Grupo A.



– Anfitrión, cabeza de serie en el Grupo A. Estados Unidos – Anfitrión, cabeza de serie del Grupo B.



– Anfitrión, cabeza de serie del Grupo B. Canadá – Anfitrión, cabeza de serie del Grupo D.



– Anfitrión, cabeza de serie del Grupo D. Curazao – Uno de los representantes caribeños, ubicado en el Bombo 4.



– Uno de los representantes caribeños, ubicado en el Bombo 4. Haití – Otro de los clasificados caribeños, también en el Bombo 4.



A esto se suma un matiz importante: si una selección de Concacaf llega al Mundial vía repechaje intercontinental (Jamaica y/o Surinam), tampoco podría quedar en el grupo de Panamá. Aunque en el sorteo aparezca bajo una etiqueta genérica como “Ganador repechaje intercontinental 1”, la regla de confederaciones se sigue aplicando.

Las selecciones del Bombo 3 que no pueden salir con Panamá

El segundo bloque de rivales “imposibles” tiene que ver con el propio bombo en el que está Panamá.

Al estar ubicada en el Bombo 3, la Selección canalera no puede coincidir con ninguna otra selección de ese mismo bombo, porque cada grupo solo tiene un equipo de cada nivel.

Estas son las 11 selecciones del Bombo 3 que no le pueden tocar a Panamá: