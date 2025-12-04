Decisión de último momento en Costa Rica: el pedido que pone en riesgo el final del Apertura 2025

La novela por la supuesta alineación indebida de Deportiva Saprissa aún no termina. Este jueves, el Municipal Liberia presentó una apelación formal contra la decisión del Comité de Competición de la UNAFUT, que el miércoles había rechazado su solicitud de recibir los puntos del partido perdido 3-1 ante los morados.

El club pampero insiste en que Saprissa incurrió en falta al incluir al joven Johnny Myrie, quien según su criterio, acumulaba cinco tarjetas amarillas en la categoría Sub-21 y debía estar suspendido.

La jornada 18 podría no jugarse

Pese al fallo en primera instancia, Liberia no dio el caso por cerrado y presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Incluso, solicitó que la fecha 18 no se dispute hasta que haya claridad definitiva.

La presión aumentó cuando el gerente deportivo liberiano, Hancer Zúñiga, quien destrozó a Jafet Soto, lanzó declaraciones que encendieron el ambiente. En entrevista con CR Hoy, afirmó que la resolución inicial estuvo condicionada por el impacto que tendría en la tabla.

Tweet placeholder

“El proceso no se puede cambiar. Lo más importante es que la opinión pública sepa cómo se están tomando las decisiones. Si solo estuvieran afectando a Pérez Zeledón ya nos habrían dado la razón, pero en este caso se está perjudicando a Herediano”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

La afirmación no pasó desapercibida. Si a Liberia le otorgaran los tres puntos, el club pasaría de tener 26 a 29 e imaginaría su boleto asegurado a semifinales, desplazando por completo a Pérez Zeledón y, sobre todo, al Club Sport Herediano, que quedaría sin margen para luchar por el último cupo en la jornada final.

ver también “Le duele a quien le duela”: Rolando Fonseca hace una sentencia sobre Alajuelense que no querrán escuchar Saprissa ni Herediano

La última fecha ahora está bajo un clima de máxima tensión. Liberia visita a Cartaginés, mientras Herediano y Pérez Zeledón se enfrentarán en un duelo directo que podría dejar a uno de ellos con vida, o a ambos eliminados, dependiendo del fallo final de la UNAFUT.