Infantino en problemas: Inglaterra y Francia se aprovechan de Donald Trump y elevan un reclamo contra la FIFA

Estados Unidos tendrá a Balogun tras el pedido que hizo Donald Trump para anular su tarjeta roja. Ahora, Inglaterra y Francia van por el mismo camino.

Este lunes, Estados Unidos tendrá a disposición a Folarin Balogun, quien había visto la tarjeta roja en los 16avos de final ante Bosnia. El delantero cometió una infracción que le costó la expulsión, pero finalmente podrá estar presente para el duelo de octavos contra Bélgica.

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El propio Donald Trump reconoció que dialogó con Gianni Infantino para expresarle su desacuerdo con la decisión del VAR. Estados Unidos apeló la roja y el Tribunal de la FIFA decidió retirarle la tarjeta. “Sí, lo hice. Hablé con Gianni y pedí una revisión por parte de la FIFA”, declaró el presidente estadounidense.

Después de esta inédita situación, con la que Bélgica se mostró totalmente en contra y hasta elevó un comunicado, tanto Francia como Inglaterra aprovecharon la oportunidad para que le quiten la tarjeta a uno de sus futbolistas.

ver también ¿Por qué Folarin Balogun juega en Estados Unidos vs. Bélgica si lo expulsaron en su último partido del Mundial 2026?

Francia e Inglaterra reclaman que la FIFA anule tarjetas como hizo con Estados Unidos

Los Azules presentaron un pedido formal a la FIFA para que anule la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise ante Paraguay. La Federación Francesa reclama que el del Bayern Munich no cometió ninguna falta contra Galarza Fonda, como entendió el árbitro del partido.

En este caso, los franceses quieren evitar una posible suspensión de Olise de cara a las semifinales. El talentoso futbolista podría ser sancionado si ve una nueva amarilla contra Marruecos en los cuartos de final. Por eso, buscarán anticiparse pese a que podrían quedar eliminados.

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Además, los ingleses reclaman por la tarjeta roja que vio Jarrell Quansah este domingo en el partido contra México. El defensor fue expulsado después de una infracción que fue revisada por el VAR. Aún no elevaron una queja formal, pero sería cuestión de horas para que se confirme.

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En resumen