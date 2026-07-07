Si Argentina le gana a Egipto: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina no quiere sorpresas en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de Egipto.

Argentina tiene una nueva prueba en su camino dentro del Mundial 2026. La Selección enfrenta a Egipto este martes 7 de julio por los octavos de final, en un cruce que puede dejarla entre las ocho mejores del torneo y mantener vivo el sueño de defender la corona conseguida en Qatar 2022.

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La llave ya tiene definido el próximo paso: si Argentina elimina a Egipto, jugará los cuartos de final contra Suiza o Colombia, que se enfrentan más tarde por la misma parte del cuadro. El ganador de esa llave jugará los cuartos en Kansas City.

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Suiza o Colombia, el rival de Argentina si elimina a Egipto

Si Argentina le gana a Egipto, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará al ganador de Suiza vs. Colombia.

La llave todavía no tiene rival definido porque ese cruce se jugará después del partido de Argentina. Por eso, el posible camino de la Albiceleste marca dos opciones: una selección europea sólida y ordenada como Suiza, o una Colombia que llega con ritmo, intensidad y confianza después de superar a Ghana en la ronda anterior.

En cualquiera de los dos escenarios, Argentina sabe que el desafío será exigente. Si pasa ante Egipto, se meterá entre las ocho mejores del Mundial y quedará a un partido de las semifinales.

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Cuándo jugaría Argentina los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de Argentina vs. Egipto se jugará el sábado 11 de julio de 2026.

El encuentro está programado para las 7:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 8:00 p.m. de Panamá.

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Ese cruce definirá a una de las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Argentina si pasa a cuartos

Si Argentina derrota a Egipto, jugará los cuartos de final en el Kansas City Stadium, en Kansas City.

Allí se disputará el partido entre el vencedor de Argentina vs. Egipto y el ganador de Suiza vs. Colombia, una llave que definirá a una de las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial 2026.

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Argentina, ante otro paso clave en la defensa del título

Argentina llega a este partido con la obligación que arrastra todo campeón del mundo: ganar, sostener el favoritismo y seguir avanzando. Después de superar a Cabo Verde en 16avos de final, el equipo de Scaloni busca instalarse entre los ocho mejores sin dejar margen para sorpresas.

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El cruce ante Egipto también tiene un peso emocional fuerte. Lionel Messi sigue siendo el gran foco de atención y cada partido puede ser una nueva página dentro de su última gran aventura mundialista.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Egipto y cuántos puestos lo separan de Argentina en el Mundial 2026

Si Argentina consigue avanzar, quedará a solo un partido de las semifinales y se medirá contra Suiza o Colombia en una llave que promete máxima tensión.

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