Partidos de HOY del Mundial 2026: quiénes juegan este martes 7 de julio, a qué hora y dónde ver en Centroamérica

El Mundial 2026 cierra este martes 7 de julio la ronda de octavos de final con dos partidos de alta tensión. La jornada tendrá acción en Atlanta y Vancouver, con los últimos boletos a los cuartos de final en juego.
La actividad comenzará con Argentina vs. Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y continuará con Suiza vs. Colombia en el BC Place de Vancouver. Será un día marcado por la presencia de la vigente campeona del mundo, el duelo entre Lionel Messi y Mohamed Salah, y un cruce muy parejo entre europeos y sudamericanos en Canadá.
Argentina vs. Egipto: hora, sede y dónde ver EN VIVO
Argentina y Egipto abrirán la jornada mundialista este martes. El partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y pondrá frente a frente a la vigente campeona del mundo contra una selección africana que llega de superar una serie muy exigente.
Horarios para Centroamérica y USA
- 10:00 a.m. — Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 11:00 a.m. — Panamá.
El partido comenzará a las 12:00 p.m. (ET) y 9:00 a.m. (PT) en Estados Unidos.
Dónde ver Argentina vs. Egipto
- Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
- Guatemala: Tigo Sports.
- Honduras: Tigo Sports.
- El Salvador: FOX, Canal 4 TCS y Tigo Sports.
- Nicaragua: Tigo Sports.
- Panamá: FOX y Tigo Sports.
Argentina llega después de vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra, en una clasificación muy trabajada que le demandó 120 minutos. Fue su cuarta victoria consecutivas en el Mundial y Lionel Scaloni tendrá a Lionel Messi disponible pese al desgaste del último partido.
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Egipto, por su parte, viene de eliminar a Australia tras empatar 1-1 y ganar 4-2 en los penales. El equipo de Hossam Hassan también llega con desgaste acumulado, pero con nombres capaces de complicar a cualquier rival, especialmente Mohamed Salah y Omar Marmoush.
Suiza vs. Colombia: hora, sede y dónde ver EN VIVO
Suiza y Colombia cerrarán los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el BC Place de Vancouver y definirá el último clasificado a los cuartos de final.
Horarios para Centroamérica y USA
- 2:00 p.m. — Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 3:00 p.m. — Panamá.
El partido comenzará a las 4:00 p.m. (ET) y 1:00 p.m. (PT) en Estados Unidos.
Dónde ver Suiza vs. Colombia
- Costa Rica: FOX+ y TDMAX.
- Guatemala: Tigo Sports, FOX y TeleOnce.
- Honduras: Tigo Sports y FOX.
- El Salvador: Tigo Sports y FOX.
- Nicaragua: Tigo Sports.
- Panamá: Tigo Sports.
Suiza llega después de vencer 2-0 a Argelia, con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye. El equipo de Murat Yakin atraviesa un momento sólido, con tres victorias y un empate en el Mundial, y además cuenta con una ventaja logística: ya jugó su partido anterior en Vancouver, en el mismo BC Place.
Colombia viene de derrotar 1-0 a Ghana, con gol de Jhon Arias y asistencia de Luis Suárez. El equipo de Néstor Lorenzo llega con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos, aunque con la baja confirmada de Córdoba y con la situación de Johan Mojica pendiente de confirmación.