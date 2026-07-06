Cuál es el ranking FIFA de Estados Unidos y cuántos puestos lo separan de Bélgica en el Mundial 2026

Estados Unidos no quiere fallar ante su gente y enfrente tiene una selección belga que lo supera en el ranking FIFA.

Estados Unidos llega al partido contra Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con el impulso de jugar como anfitrión y de haber ganado su grupo.

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En la actualización previa al Mundial, el anfitrión aparece en el puesto 17, mientras que los belgas ocupan el lugar 9. Es decir, entre ambas selecciones hay 8 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo europeo.

El partido se jugará este lunes 6 de julio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field. Para los de Mauricio Pochettino, será una oportunidad de meterse en cuartos de final por primera vez desde 2002; para Bélgica, una prueba de jerarquía ante una selección local en crecimiento.

Cuál es el ranking FIFA de Estados Unidos

Estados Unidos ocupa el puesto 17 del ranking FIFA, una ubicación que lo mantiene entre las selecciones más competitivas fuera del top 10.

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Su Mundial 2026 viene siendo muy importante. El equipo de Mauricio Pochettino ganó el Grupo D, superó a Paraguay y Australia en sus dos primeros partidos y luego eliminó a Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final.

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Además, llega con un impulso clave: Folarin Balogun, su delantero más determinante del torneo, fue habilitado para jugar ante Bélgica después de que FIFA revisara la sanción por su expulsión en la ronda anterior.

Cuál es el ranking FIFA de Bélgica

Bélgica está en el puesto 9 del ranking FIFA, ocho lugares por encima de Estados Unidos.

La ubicación refleja el peso de una selección que resiste dentro de la elite mundial, aunque ya no aparece con la misma fuerza mediática de años anteriores. El equipo de Rudi García combina experiencia, talento ofensivo y futbolistas de enorme recorrido internacional.

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En la fase de grupos, la escuadra belga ganó el Grupo G con 5 puntos. Después eliminó a Senegal en un partido dramático, resuelto en tiempo extra. Ese recorrido no fue cómodo, pero sí mostró capacidad de reacción en momentos límite.

Cómo llegaron Estados Unidos y Bélgica al cruce

Estados Unidos ganó el Grupo D y luego eliminó a Bosnia y Herzegovina en los 16avos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 1-0 Estados Unidos

Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina

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Bélgica ganó el Grupo G y luego eliminó a Senegal en los 16avos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Bélgica 1-1 Egipto

Irán 1-1 Bélgica

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Bélgica 3-2 Senegal

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Datos de Estados Unidos vs. Bélgica