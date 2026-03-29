Mientras Panamá clasificó al Mundial 2026 con un equipo de €32 millones, esto valen Costa Rica, Honduras y Guatemala

La clasificación de Panamá al Mundial 2026 ha consolidado el excelente momento que vive el fútbol canalero en la región. Con una generación de jugadores cada vez más consolidada en ligas internacionales, la escuadra de Thomas Christiansen logró asegurar su boleto a la cita máxima respaldada por una plantilla cuyo valor de mercado asciende a los 32,40 millones de euros, según las cifras más recientes del portal especializado Transfermarkt.

El éxito de la Marea Roja contrasta fuertemente con la realidad de tres de sus vecinos en Centroamérica: Costa Rica, Honduras y Guatemala. Estas selecciones, que se quedaron en el camino y no lograron el objetivo mundialista para la edición que se celebrará en Norteamérica, presentan nóminas con un valor económico considerablemente inferior al del conjunto canalero.

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Un asterisco importante

Antes de repasar los fríos números que expone el portal especializado, es indispensable hacer una aclaración técnica: estas cifras se calculan con base en las últimas convocatorias oficiales de cada país, por lo que faltan algunas figuras pesadas que inflarían drásticamente los precios.

El caso más evidente es el de Costa Rica, que no contó en la primera lista de Fernando Batista con Manfred Ugalde debido a una suspensión; la sola presencia del delantero habría sumado 14 millones de euros de golpe a la cotización tica.

Manfred Ugalde podría pegar un buen salto en su carrera.

Costa Rica: €18,70 millones

La selección de Costa Rica, históricamente la gran potencia del área centroamericana junto a Honduras, vive un recambio generacional evidente. Tras la salida de sus grandes referentes de la última década, el valor actual de la escuadra tica se ubica en 18,70 millones de euros. Esta cifra representa poco más de la mitad del valor actual de Panamá.

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Costa Rica viene de empatar 2-2 ante Jordania.

Honduras: €16,85 millones

El combinado catracho también fracasó en su intento de regresar a una Copa del Mundo y su valor de mercado evidencia la falta de exportación actual hacia las grandes ligas de Europa.

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La “H” figura hoy con un precio total de 16,85 millones de euros, apenas por debajo de Costa Rica (sin Manfred Ugalde, claro), pero muy distante de los 32 millones de la clasificada Panamá.

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Guatemala: €5,38 millones

El caso más crítico sigue siendo el de la selección chapina, que volvió a quedarse con las ganas de firmar su primera participación mundialista a nivel mayor. Esta limitación histórica va de la mano con su peso en el mercado internacional: toda la plantilla guatemalteca suma apenas 5,38 millones de euros.

Guatemala fue vapuleada por Argelia.

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En síntesis

El peso mundialista: Panamá consolidó su éxito deportivo clasificando al Mundial 2026 respaldado por una plantilla valuada en €32,4 millones.

El asterisco de las convocatorias: Los valores de los eliminados están condicionados por sus últimas listas.

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Realidades opuestas: El contraste económico refleja el presente deportivo: Panamá exporta talento consolidado, mientras que Costa Rica y Honduras sufren un duro recambio generacional y Guatemala sigue atrapada en su rezago histórico.