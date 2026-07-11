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Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Jude Bellingham vs. Noruega

Con el Mundial 2026 entrando en su etapa decisiva, cada tanto empieza a pesar mucho más en la pelea por conseguir la Bota de Oro.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Jude Bellingham marcó un doblete ante Noruega.
© Getty.Jude Bellingham marcó un doblete ante Noruega.

Jude Bellingham volvió a mover la tabla de goleadores del Mundial 2026. El mediocampista de Inglaterra anotó un doblete histórico ante Noruega por los cuartos de final y se metió de lleno en la pelea por terminar como máximo artillero del torneo.

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Con la competencia entrando en su etapa decisiva, cada tanto empieza a pesar mucho más en una tabla que tiene a Lionel Messi y Kylian Mbappé en lo más alto, ambos con 8 goles.

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La pelea por la Bota de Oro queda cada vez más apretada. Messi y Mbappé siguen arriba, pero con su dobelte Bellingham alcanzó la línea de su compañero Harry Kane, con 6 goles cada uno.

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

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