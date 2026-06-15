Túnez ya definió a su nuevo técnico tras despedir a Sabri Lamouchi en pleno Mundial 2026

Después de esta drástica decisión con Lamouchi, la Federación Tunecina definió a su reemplazante.

La dura derrota de Túnez por 5-1 frente a Suecia en su debut en el Mundial 2026 derivó en la salida de Sabri Lamouchi. Sorpresivamente, la Federación Tunecina decidió que el entrenador francés deje su cargo en plena Copa del Mundo.

Ante la urgencia de conseguir un reemplazante, los directivos ya definieron quién será el nuevo entrenador de Túnez en la segunda jornada del Grupo F. El elegido hará su estreno el próximo sábado 20 de junio frente a Japón.

ver también Mundial 2026: resultados y la tabla de posiciones EN VIVO de cada grupo

Hervé Renard es el nuevo DT de Túnez para lo que resta del Mundial 2026

Según la información del periodista Romain Molina, Hervé Renard será el nuevo entrenador del seleccionado tunecino: “Consciente de estar en grandes dificultades, la FTF (Federación Tunecina) ha propuesto esta misión comando y un proyecto más global que va más allá de la Copa del Mundo“.

Renard será DT de Túnez.

Con esta novedad, se confirma también que Renard no estará únicamente por estos dos partidos de la fase de grupos y los restantes si logra pasar de ronda. El encargado de liderar una histórica victoria de Arabia Saudita ante Argentina en Qatar 2022 volverá a dirigir y seguirá más allá del Mundial.

Romain Molina en X.

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Hervé Renard fue despedido hace apenas dos meses de la Selección de Arabia Saudita. El DT francés tuvo su segundo ciclo en 2024 y logró clasificar a los árabes a esta Copa del Mundo, pero llamativamente lo sacaron de su cargo tras sumar dos derrotas en la fecha FIFA de marzo de este año contra Serbia y Egipto.

Será la tercera experiencia consecutiva de Renard como entrenador en una Copa del Mundo. Además de lo hecho con Arabia en Qatar 2022, el estratega francés estuvo presente en Rusia 2018 con la Selección de Marruecos.

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En resumen

Sabri Lamouchi dejó su cargo como DT de Túnez tras caer 5-1 ante Suecia.

dejó su cargo como DT de Túnez tras caer 5-1 ante Suecia. Hervé Renard fue elegido como el nuevo entrenador de la Selección de Túnez.

fue elegido como el nuevo entrenador de la Selección de Túnez. El debut de Hervé Renard con Túnez será el sábado 20 de junio ante Japón.