Dónde ver Jordania vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Conoce los horarios, canales y todos los detalles del juego entre Argelia y Jordania de este lunes 22 de junio.

Jordania y Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido que puede dejar a uno de los dos con muy poco margen para el cierre de la zona.

El encuentro se jugará en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium, en Santa Clara. Los dos llegan sin puntos después de perder en su debut: Jordania cayó 3-1 ante Austria, mientras que Argelia fue superada 3-0 por Argentina.

ver también Cabo Verde empató con Uruguay y volvió a hacer historia en el Mundial 2026: goles y resumen del partido por el Mundial 2026

Por eso, más que una simple segunda presentación, el partido aparece como una oportunidad de corrección inmediata. Quien gane se volverá a meter en carrera; quien pierda quedará obligado a mirar demasiadas cuentas antes de la última fecha.

A qué hora juegan Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

9:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 10:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Jordania vs. Argelia en Centroamérica

Costa Rica: Fox+

Fox+ Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports

Jordania quiere transformar buenas señales en puntos

Jordania tuvo un debut con derrota, pero no necesariamente con una imagen negativa. El equipo de Jamal Sellami perdió 3-1 ante Austria, aunque durante varios tramos logró incomodar a un rival con más experiencia mundialista.

Publicidad

Publicidad

El desarrollo dejó una lectura interesante: Austria tuvo más control de pelota, pero Jordania generó situaciones suficientes como para sostenerse en partido. Ali Olwan marcó el primer gol jordano en una Copa del Mundo y Mousa Al-Taamari volvió a ser el futbolista más desequilibrante en ataque.

El problema estuvo en los detalles. Jordania llegó al tramo final con opciones, pero un gol en contra de Yazan Al Arab y el penal convertido por Marko Arnautovic en el descuento terminaron ampliando una diferencia que no había sido tan clara durante todo el partido.

Publicidad

Contra Argelia, la selección asiática necesita algo más que competir bien: necesita sumar. Después del estreno sin puntos, otro tropiezo la dejaría muy condicionada antes del cierre frente a Argentina.

Publicidad

Argelia busca una reacción después del golpe inicial

Argelia tampoco tuvo el debut que esperaba. El equipo africano perdió 3-0 ante Argentina, en un partido marcado por la contundencia de la campeona del mundo y por la actuación de Lionel Messi, autor de un hat-trick.

Publicidad

El resultado dejó a Argelia en una posición incómoda dentro del grupo. No solo porque empezó sin puntos, sino porque ahora enfrenta a otro rival que también llega golpeado y con necesidad de respuesta.

ver también Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Uruguay ante Cabo Verde por el Grupo H

Para el equipo dirigido por Vladimir Petkovic, el partido contra Jordania puede funcionar como punto de relanzamiento. Una victoria lo pondría nuevamente en la conversación por la clasificación, mientras que un empate lo obligaría a depender mucho de la última fecha.

Publicidad

Publicidad

Argelia todavía tiene recursos para competir, pero necesita corregir rápido. Ante Argentina le costó sostenerse defensivamente y no logró encontrar suficiente continuidad en ataque. Frente a Jordania, el margen será mucho menor.

Quién es el árbitro de Jordania vs. Argelia

El partido entre Jordania y Argelia tendrá arbitraje europeo. El esloveno Slavko Vinčić será el juez principal del encuentro en Santa Clara.

Publicidad

Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Slavko Vinčić (Eslovenia) Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)

Tomaž Klančnik (Eslovenia) Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)

Andraž Kovačič (Eslovenia) Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica)

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo J