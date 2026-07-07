¿Por qué no juega Yann Sommer en Suiza vs. Colombia por los octavos del Mundial 2026?

El histórico arquero suizo no aparece bajo los tres palos ante Colombia por los octavos de final del Mundial 2026.

Este martes 7 de julio, Suiza se mide con Colombia por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que se disputa en el BC Place Stadium, en Vancouver, Canadá. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Argentina tras superar a Egipto.

Publicidad

A algunos puede llamarles la atención no ver a Yann Sommer bajo los tres palos helvéticos, sobre todo por lo que representó para Suiza en sus últimos mundiales. El arquero, que hasta la pasada temporada atajaba en el Inter de Milán, fue durante años uno de los rostros más reconocibles de la selección que hoy dirige Murat Yakin.

ver también ¿Por qué no juega Richard Ríos en Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026?

¿Por qué no juega Yann Sommer?

Yann Sommer no juega en Suiza vs. Colombia porque se retiró de la selección nacional. El arquero anunció su decisión en agosto de 2024, después de 12 años defendiendo el arco del equipo europeo y 94 partidos internacionales.

Yann Sommer decidió dar un paso al costado en 2024 (Getty Images).

La despedida del guardameta de 37 años con pasado en Bayern Munich abrió una nueva etapa en el arco de Suiza, con Gregor Kobel como heredero natural del puesto.

Publicidad

Gregor Kobel, el sucesor de Sommer

El encargado de ocupar el lugar de Sommer es Gregor Kobel, arquero de Borussia Dortmund y actual número uno de la Selección Suiza. Tiene 28 años, nació el 6 de diciembre de 1997 en Zúrich, mide 1,96 metros y desde hace varias temporadas es considerado uno de los mejores porteros de la Bundesliga.

Sommer ya no está, pero el arco de Suiza está en buenas manos (Getty Images).

Publicidad

ver también Suiza vs. Colombia EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Kobel hizo su camino en Alemania: pasó por Hoffenheim, tuvo una etapa en Augsburg, se consolidó en Stuttgart y en 2021 dio el salto a Borussia Dortmund, donde terminó de instalarse en la élite europea. En Suiza, durante mucho tiempo fue el recambio de Sommer, pero el retiro del histórico arquero le abrió definitivamente la puerta de la titularidad.