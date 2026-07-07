Si Colombia le gana a Suiza: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Colombia ya sabe lo que pasará con ellos si avanza de Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

Colombia tiene por delante una oportunidad enorme en el Mundial 2026. La Selección enfrenta a Suiza este martes 7 de julio por los octavos de final y, si consigue avanzar, ya sabe cuál será su próximo rival: Argentina, que en el primer turno eliminó a Egipto con una remontada 3-2.

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El equipo de Néstor Lorenzo viene de superar a Ghana en 16avos de final y ahora buscará meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo. El premio no puede ser más atractivo: un cruce sudamericano contra el campeón del mundo, con Lionel Messi como gran figura.

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Argentina, el rival de Colombia si elimina a Suiza

Si Colombia le gana a Suiza, jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra Argentina.

La Albiceleste llegó a esa instancia después de vencer 3-2 a Egipto en un partido dramático. Argentina estuvo 0-2 abajo, pero reaccionó en el tramo final y dio vuelta el marcador con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Para Colombia, sería un desafío enorme. No solo por enfrentar al vigente campeón del mundo, sino también por tratarse de un clásico sudamericano en una instancia decisiva del Mundial.

Cuándo jugaría Colombia los cuartos de final del Mundial 2026

El partido entre Argentina y el ganador de Suiza vs. Colombia se jugará el sábado 11 de julio de 2026.

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El encuentro está programado para las 7:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 8:00 p.m. de Panamá.

Ese cruce definirá a una de las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Colombia si pasa a cuartos

Si Colombia derrota a Suiza, jugará los cuartos de final contra Argentina en el Kansas City Stadium, en Kansas City.

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Será una sede clave para una llave de enorme expectativa. Del otro lado ya espera Argentina, que sufrió mucho ante Egipto, pero logró sostener su camino en el torneo y sigue viva en la defensa del título.

Colombia, ante la chance de meterse entre los ocho mejores

Colombia llega a este partido con confianza. Después de eliminar a Ghana, el equipo cafetero tiene la posibilidad de dar otro paso fuerte y meterse en cuartos de final del Mundial 2026.

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El rival no será sencillo. Suiza llega invicta, ganó su grupo y viene de eliminar a Argelia con autoridad. Pero Colombia también tiene argumentos: intensidad, variantes ofensivas y una generación que quiere volver a poner a la Selección en una instancia grande.

Si logra superar a Suiza, el desafío será todavía mayor: Argentina. Un cruce de cuartos con aroma sudamericano, mucha historia y una carga emocional enorme.

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Argentina viene de una remontada agónica ante Egipto

Argentina no llegó cómoda a cuartos. La campeona del mundo estuvo al borde de la eliminación contra Egipto, que se puso 2-0 y complicó seriamente al equipo de Lionel Scaloni.

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Sin embargo, la Albiceleste reaccionó en los minutos finales. Cristian Romero descontó, Lionel Messi igualó y Enzo Fernández completó la remontada en tiempo de descuento. Ese 3-2 dejó a Argentina con vida y la instaló entre las ocho mejores del Mundial.

Para Colombia, ese dato también puede pesar: enfrentaría a una selección golpeada por el desgaste, pero fortalecida emocionalmente por una remontada de alto impacto.

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