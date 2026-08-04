Este miércoles en Puebla Panamá buscará clasificarse al Mundial Sub-20 del 2027 y para eso necesita un resultado.

El boleto mundialista de Panamá se definirá en un solo partido. La Rojita enfrentará este miércoles 5 de agosto a México por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

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El seleccionado que avance obtendrá uno de los cuatro cupos regionales para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Panamá puede conseguir la clasificación durante los 90 minutos, en el alargue o por penales; una derrota terminará con su participación.

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Qué pasa si Panamá le gana a México

Panamá clasificará a las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf y asegurará automáticamente su presencia en el Mundial de 2027.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final serán los representantes de Concacaf en la próxima Copa Mundial. Por lo tanto, la Rojita no necesitará conquistar el título ni depender de otros resultados: con eliminar a México será suficiente.

La victoria también le permitiría disputar dos ediciones consecutivas del Mundial Sub-20, después de haber participado en Chile 2025. En semifinales enfrentaría al ganador del cruce entre Canadá y Jamaica.

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Qué pasa si Panamá empata con México

Si el marcador termina igualado después de los 90 minutos, ninguna selección clasificará inmediatamente.

El partido continuará con dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si el empate persiste después del alargue, el boleto mundialista y el pase a las semifinales se definirán mediante una tanda de penales.

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Qué pasa si Panamá pierde contra México

Panamá quedará eliminado del Campeonato Sub-20 de Concacaf y no clasificará al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

No habrá partido de vuelta, repechaje ni otra vía para conseguir el boleto. Las cuatro plazas regionales corresponden exclusivamente a los equipos que avancen a las semifinales.

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El resumen de las cuentas de Panamá

Si gana: clasifica a las semifinales y al Mundial Sub-20 de 2027.

clasifica a las semifinales y al Mundial Sub-20 de 2027. Si empata en los 90 minutos: habrá tiempo suplementario y, de continuar la igualdad, penales.

habrá tiempo suplementario y, de continuar la igualdad, penales. Si pierde: queda eliminado y no clasifica al Mundial.

Panamá depende únicamente de sí mismo: debe eliminar a México, sin importar si lo consigue en el tiempo reglamentario, durante el alargue o desde el punto penal.