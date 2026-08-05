El ídolo morado habló del gran presente que está viviendo el panameño pero dejó una advertencia inesperada por todos los morados.

El regreso de Newton Williams en el Deportivo Saprissa está superando las expectativas. Tras haber sufrido una durísima lesión en julio de 2025 (ruptura total y de meniscos en su rodilla izquierda), el delantero panameño no solo ha vuelto a sumar minutos con la camiseta morada, sino que lo ha hecho con un apetito goleador implacable.

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Los números hablan por sí solos: contando lo que jugó en su debut antes de lesionarse, Williams lleva apenas 77 minutos jugador con la camiseta morada y ya suma 4 anotaciones. De los 7 goles totales que registra la S en el Apertura 2026, tres han sido suyos.

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De hecho, el último fin de semana dejó su sello al entrar de cambio, jugar 33 minutos y firmar el doblete que le dio al Saprissa un importante triunfo de 2-1 ante San Carlos. El canalero se ha convertido en el hombre gol, anotando prácticamente cada 20 minutos de juego.

La advertencia de un ídolo: Antonio Solís aterriza la euforia

Sin embargo, en medio de la lluvia de aplausos, una voz autorizada se levantó para encender las alarmas preventivas. Antonio Solís, leyenda e ídolo de la afición morada, reconoció el espectacular momento del artillero panameño, pero soltó una cruda realidad que en el cuerpo técnico tibaseño deben tomar con mucha seriedad.

A pesar de que la rodilla izquierda pareciera haber sanado por completo, el riesgo físico es latente. Esto fue lo que dijo el ídolo morado más allá del excelente estado de forma mostrado hasta ahora:

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“Newton va a tener un proceso para ponerse bien físicamente, porque no es la rodilla lo que a uno le termina molestando, sino que es un jalón, porque el músculo no está acostumbrado otra vez, un año de no jugar, de no tener esos impulsos…”, advirtió el Mariachi.

Así, Solís puso sobre la mesa el temor de las lesiones musculares compensatorias, algo que le sucedió a él. Tras una para tan prolongada, las sobrecargas, los tirones o los desgarros son el enemigo silencioso de cualquier futbolista que intenta regresar al máximo nivel de exigencia.

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¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa?

El momento de euforia (y la dosificación física que sugiere Solís) tendrá una nueva prueba de fuego este miércoles a nivel internacional. Saprissa vuelve a jugar en el marco de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.

Los morados recibirán en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá al Alianza FC de Panamá. Este encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Grupo C se disputará este miércoles 5 de agosto de 2026 a las 8:00 pm de Centroamérica, las 9:00 pm de Panamá.

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En síntesis