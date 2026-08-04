Este miércoles, en Puebla, Panamá necesita ganarle a los locales si quiere clasificarse al Mundial Sub-20.

Panamá enfrentará a México este miércoles 5 de agosto por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. La Rojita llega fortalecida después de golear a Honduras, pero ahora tendrá enfrente a uno de los grandes favoritos al título.

Publicidad

El premio será enorme: el ganador avanzará a las semifinales y clasificará automáticamente al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. El perdedor quedará eliminado y no tendrá otra oportunidad de obtener el boleto.

ver también La IA predice si Costa Rica y Guatemala clasificarán al Mundial Sub-20 de 2027

¿A qué hora juegan Panamá vs. México?

Panamá y México jugarán este miércoles 5 de agosto de 2026, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Estos son los horarios en Centroamérica:

Panamá: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 8:00 p. m.

El encuentro será el último de los cuatro cruces de cuartos de final del Premundial.

¿Dónde ver EN VIVO Panamá vs. México?

El partido se podrá ver en Panamá y el resto de Latinoamérica mediante Disney+, plataforma que transmite todos los encuentros del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

La televisación regional estará disponible por ESPN, de acuerdo con la programación de cada operador de cable. La aplicación oficial y el canal de YouTube de Concacaf también ofrecen partidos del torneo, sujetos a las restricciones de derechos vigentes en cada país.

Publicidad

Qué se juega Panamá contra México

Panamá está a una sola victoria de clasificar al Mundial Sub-20 de 2027.

Los cuatro seleccionados que ganen sus partidos de cuartos de final obtendrán los boletos de Concacaf para la próxima Copa Mundial. Por lo tanto, la Rojita no depende de ningún otro resultado:

Si gana: clasifica al Mundial y avanza a las semifinales.

clasifica al Mundial y avanza a las semifinales. Si pierde: queda eliminada.

queda eliminada. Si empata en los 90 minutos: habrá tiempo suplementario y, si continúa la igualdad, penales.

Publicidad

El vencedor enfrentará en semifinales al ganador del partido entre Canadá y Jamaica.

Cómo llega Panamá al partido contra México

Panamá terminó tercera del Grupo C con cuatro puntos y avanzó como el mejor tercero de la primera fase.

Estos fueron sus resultados:

Panamá 0-3 Canadá

Jamaica 2-2 Panamá

Honduras 0-4 Panamá

Publicidad

La Rojita estuvo cerca de vencer a Jamaica después de tomar una ventaja de dos goles, pero recibió el empate sobre el final. Llegó a la última jornada obligada a derrotar a Honduras y respondió con una contundente goleada 4-0.

Ese resultado le permitió cerrar el grupo con seis goles anotados, cinco recibidos y una diferencia de +1.

Publicidad

Cómo llega México a los cuartos de final

México ganó el Grupo B con puntaje perfecto y sin recibir goles:

México 3-0 Antigua y Barbuda

Costa Rica 0-2 México

México 4-0 Guatemala

El Tri sumó nueve puntos, convirtió nueve goles y mantuvo su arco invicto en sus tres presentaciones. Terminó como el segundo mejor ganador de grupo, solamente por detrás de Estados Unidos en la clasificación general.

Publicidad

Panamá deberá convertirse en el primer equipo del torneo que logre marcarle al conjunto mexicano y evitar que el partido se abra tempranamente.

Qué pasa si Panamá y México empatan

Al tratarse de un partido de eliminación directa, el encuentro deberá tener un ganador.

Si el marcador permanece igualado después de los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la paridad continúa, la clasificación al Mundial y a las semifinales se definirá mediante una tanda de penales.

Publicidad

Panamá vs. México: ficha del partido