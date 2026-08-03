Este martes, en el estadio Universitario BUAP de Puebla, ticos y haitianos buscan un lugar en las semifinales y la clasificación al Mundial.

Costa Rica se enfrentará a Haití por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, en un duelo sin retorno: quien gane se clasificará automáticamente al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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Concacaf modificó la programación original del encuentro. El compromiso fue adelantado y trasladado del Estadio Cuauhtémoc al Estadio Universitario BUAP de Puebla, recinto que la Tricolor ya utilizó durante la fase de grupos.

ver también Premundial Sub-20: así quedó el cuadro de los cuartos de final tras la goleada de Panamá vs. Honduras

¿Cuándo juegan Costa Rica vs. Haití?

Costa Rica y Haití jugarán este martes 4 de agosto de 2026, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

Estos son los horarios en Centroamérica:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Panamá: 3:00 p. m.

Originalmente, el encuentro estaba previsto para las 4:30 p. m. de Centroamérica en el Estadio Cuauhtémoc, pero la organización cambió tanto la hora como el escenario.

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¿Dónde ver EN VIVO Costa Rica vs. Haití?

En Centroamérica, la transmisión estará disponible por las señales de ESPN y el servicio de streaming Disney+. La aplicación oficial y el canal de YouTube de Concacaf también aparecen entre las plataformas del campeonato, sujetas a los derechos y restricciones de cada territorio.

Los cuartos de final del Premundial Sub-20. (Concacaf)

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Qué se juega Costa Rica contra Haití

El ganador avanzará a las semifinales del Campeonato Sub-20 y obtendrá uno de los cuatro boletos de Concacaf para el Mundial Sub-20 de 2027.

Por lo tanto, Costa Rica no depende de ningún otro resultado: si derrota a Haití, regresará al Mundial de la categoría. Una caída significará la eliminación del Premundial y el final del camino mundialista.

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Los cuatro ganadores de los cuartos de final serán los representantes de Concacaf en Azerbaiyán y Uzbekistán. Las semifinales se disputarán el viernes 7 de agosto y la final, el domingo 9.

Qué pasa si Costa Rica y Haití empatan

El partido debe tener un ganador. Si el marcador permanece igualado después de los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos.

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Si la igualdad continúa después del alargue, la clasificación al Mundial y a las semifinales se definirá mediante una tanda de penales.

Cómo llega Costa Rica a los cuartos de final

Costa Rica terminó segunda del Grupo B con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota:

Guatemala 0-1 Costa Rica

Costa Rica 0-2 México

Costa Rica 4-1 Antigua y Barbuda

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La Sele anotó cinco goles, recibió tres y cerró la fase inicial con una diferencia de +2. Su triunfo frente a Antigua y Barbuda en la última jornada le permitió asegurar la clasificación y terminar como el segundo mejor ubicado de los tres grupos.

El equipo dirigido por Randall Row mostró su mejor rendimiento ofensivo en el cierre de la zona, pero ahora deberá sostenerlo en un partido sin margen de error.

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Cómo llega Haití al partido contra Costa Rica

Haití también consiguió seis puntos, aunque terminó con una diferencia de goles de -1. Estos fueron sus resultados en el Grupo A:

Estados Unidos 3-0 Haití

Haití 3-2 Cuba

El Salvador 1-2 Haití

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Después de caer con claridad en el debut, el seleccionado caribeño reaccionó con dos victorias consecutivas. El triunfo frente a El Salvador le permitió quedarse con el segundo puesto y sellar su pase a los cuartos de final.

Haití marcó cinco goles y recibió seis. Su capacidad para recuperarse y resolver partidos ajustados aparece como una de las principales advertencias para Costa Rica.

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Cuándo fue la última vez que Costa Rica clasificó al Mundial Sub-20

Costa Rica no disputa una Copa Mundial Sub-20 desde Corea del Sur 2017. En aquella edición avanzó hasta los octavos de final, donde fue eliminada por Inglaterra, posterior campeona del torneo.

Desde entonces, la Sele quedó fuera de Polonia 2019, Argentina 2023 y Chile 2025. Una victoria ante Haití terminará con una ausencia de diez años y le permitirá disputar el décimo Mundial Sub-20 de su historia.

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En síntesis