Este miércoles, en La Cueva, el Morado bscará su segunda victoria por el Grupo C ante el equipo panameño.

Deportivo Saprissa recibirá a Alianza FC de Panamá por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana 2026. El Monstruo buscará sostener su buen comienzo después de ganar en su visita a UMECIT, mientras que el conjunto panameño tendrá su debut absoluto en la competencia.

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Los morados llegan en un buen momento, con tres victorias consecutivas entre el torneo costarricense y el certamen regional. Alianza, en tanto, tuvo libre la primera jornada y afrontará uno de los partidos más exigentes de su calendario en el Estadio Ricardo Saprissa.

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¿Cuándo juegan Saprissa vs. Alianza FC?

El partido entre Saprissa y Alianza FC de Panamá se jugará este miércoles 5 de agosto de 2026 en La Cueva de Tibás.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Panamá: 9:00 p.m.

El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo C y será el primer encuentro como local de Saprissa en esta edición de la Copa Centroamericana.

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¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Alianza FC?

El encuentro entre Saprissa y Alianza FC podrá verse en Costa Rica y Panamá mediante el servicio de streaming Disney+ Premium.

La competencia también cuenta con emisiones mediante la aplicación oficial de Concacaf y su canal de YouTube, aunque la disponibilidad depende de las restricciones territoriales.

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¿Cómo llega Saprissa al partido?

Saprissa comenzó su participación con una victoria por 2-1 frente a UMECIT FC en Panamá. Mariano Torres abrió el marcador mediante un tiro libre y Orlando Sinclair amplió la diferencia con un cabezazo después de una asistencia de Kendall Waston.

El Monstruo terminó aquel encuentro con diez futbolistas debido a la expulsión directa de Luis Paradela, quien no podrá estar disponible ante Alianza. UMECIT descontó en la segunda parte, pero los dirigidos por Hernán Medford consiguieron conservar la ventaja.

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El equipo morado también ganó sus dos primeros partidos del Torneo Apertura de Costa Rica: goleó 5-1 a Pérez Zeledón y posteriormente derrotó 2-1 a San Carlos. De esta manera, llega al compromiso internacional con tres triunfos consecutivos y diez goles anotados.

¿Cómo llega Alianza FC?

Alianza tuvo fecha libre durante la primera jornada y disputará en Tibás el primer partido de su historia en la Copa Centroamericana. El club consiguió la clasificación gracias a su rendimiento en la tabla acumulada de la temporada 2025-26 de la Liga Panameña de Fútbol.

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El conjunto dirigido por Jair Palacios llega después de conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura de Panamá. Derrotó 1-0 a Árabe Unido como visitante con un gol de Bayron Walters, tras haber empatado sin goles frente a UMECIT durante la jornada inaugural.

Para Alianza, sumar en La Cueva supondría un importante impulso antes de sus siguientes encuentros contra UMECIT, Olimpia y Deportivo Mixco.

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¿Cómo está el Grupo C?

Antes del comienzo de la segunda jornada, Olimpia lidera el Grupo C con tres puntos y una diferencia de gol de +2. Saprissa también suma tres unidades, pero aparece segundo con una diferencia de +1.

Alianza todavía no tiene puntos porque quedó libre en la primera fecha, mientras que UMECIT y Deportivo Mixco perdieron sus respectivos estrenos.

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El Grupo C está integrado por:

Olimpia, de Honduras.

Saprissa, de Costa Rica.

Deportivo Mixco, de Guatemala.

Alianza FC, de Panamá.

UMECIT FC, de Panamá.

Los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Una victoria le permitiría a Saprissa llegar a seis puntos y quedar muy bien posicionado antes de recibir a Mixco y cerrar su participación contra Olimpia en Tegucigalpa.

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Así está el Grupo C de la Copa Centroamericana. (Concacaf)

En síntesis

5 de agosto de 2026 juegan Saprissa y Alianza a las 8:00 p.m.

juegan Saprissa y Alianza a las 8:00 p.m. Disney+ Premium transmitirá el encuentro entre Saprissa y Alianza FC en vivo.

transmitirá el encuentro entre Saprissa y Alianza FC en vivo. Tres puntos suman Olimpia y Saprissa en la cima del Grupo C.