Después del debut con triunfo, el tricampeón vigente del torneo visita a Diriangén en Nicaragua por el Grupo A.

Alajuelense afrontará su primera salida en la Copa Centroamericana 2026 cuando visite a Diriangén en Nicaragua. El tricampeón del torneo se encontrará con un rival que dejó una gran impresión en el debut y ocupa el primer lugar del Grupo A.

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Los dos equipos comenzaron la competencia con una victoria. La Liga superó por la mínima a Xelajú, mientras que el Cacique goleó a Plaza Amador y quedó en lo más alto de la tabla por diferencia de goles.

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¿Cuándo juegan Diriangén vs. Alajuelense?

El partido entre Diriangén y Alajuelense se jugará este martes 4 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional de Nicaragua, ubicado en Managua.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Panamá: 9:00 p.m.

El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo A. Será el primer enfrentamiento entre ambos clubes en la historia de la Copa Centroamericana.

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¿Dónde ver EN VIVO Diriangén vs. Alajuelense?

El partido entre Diriangén y Alajuelense podrá verse en Centroamérica mediante la señal de ESPN y el servicio de streaming Disney+.

Concacaf también incluye su aplicación oficial y el canal de YouTube entre las alternativas para seguir el encuentro, aunque la disponibilidad puede variar según el país y las restricciones territoriales.

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¿Cómo llega Alajuelense al partido?

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo comenzó la defensa del título con una victoria por 1-0 sobre Xelajú en el Estadio Alejandro Morera Soto. El encuentro fue cerrado y se resolvió a los 75 minutos con un gol de larga distancia de Ronaldo Cisneros.

El arquero Washington Ortega también fue importante para conservar el arco invicto, mientras que Celso Borges ingresó desde el banco y terminó como uno de los futbolistas más influyentes en la generación de oportunidades.

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Alajuelense es el único campeón en la historia de la Copa Centroamericana después de conquistar las ediciones de 2023, 2024 y 2025. Ahora buscará conseguir su segunda victoria seguida y asumir el liderato del grupo ante el rival que mostró mayor poder ofensivo durante la primera fecha.

¿Cómo llega Diriangén?

Diriangén protagonizó uno de los resultados más contundentes de la primera jornada al derrotar 4-2 a Plaza Amador en Managua.

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El conjunto nicaragüense marcó tres goles durante los primeros 27 minutos por medio de Luis Coronel, Harry Rojas y Bruno Barja. Anyelo Velásquez convirtió el cuarto en la segunda parte, antes de los dos descuentos del equipo panameño.

El triunfo colocó al Cacique en el primer lugar del Grupo A con tres puntos y una diferencia de gol de +2. Además, representó su segunda victoria consecutiva como local en la competencia, algo que no había conseguido anteriormente.

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Diriangén y Alajuelense se enfrentan por el liderato

Diriangén ocupa el primer puesto del Grupo A por diferencia de goles, mientras que Alajuelense aparece inmediatamente detrás. Ambos tienen tres puntos.

El equipo que gane en Managua llegará a seis unidades y quedará como único líder de la zona. En caso de empate, los nicaragüenses conservarán la ventaja sobre la Liga por su mejor diferencia de goles.

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El Grupo A también está integrado por:

Plaza Amador, de Panamá.

Xelajú MC, de Guatemala.

Luis Ángel Firpo, de El Salvador.

Los dos primeros de la tabla avanzarán a los cuartos de final. Después de este partido, Alajuelense visitará a Luis Ángel Firpo y cerrará la primera fase como local frente a Plaza Amador. Diriangén deberá medirse posteriormente con Firpo y Xelajú.

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Las posiciones del Grupo A de la Copa Centroamericana. (Concacaf)

En síntesis

Diriangén vs. Alajuelense jugarán el 4 de agosto a las 8:00 p.m.

jugarán el a las ESPN y Disney+ transmitirán el partido en vivo para Centroamérica.

transmitirán el partido en vivo para Centroamérica. Grupo A es liderado por Diriangén y Alajuelense con 3 puntos cada uno.