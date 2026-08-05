Carlos Vela confirmó la buena noticia para Alajuelense en medio del inicio de la temporada.

La enfermería de Liga Deportiva Alajuelense ha estado trabajando a máxima capacidad. Actualmente, el equipo rojinegro cuenta con siete jugadores lesionados, una situación que ha puesto a prueba la profundidad de la plantilla. Sin embargo, en medio del panorama médico, el gerente deportivo Carlos Vela ha traído noticias alentadoras, especialmente sobre un jugador cuyo fichaje generó mucho ruido.

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El foco principal de las declaraciones de Vela estuvo puesto en Luis Díaz. El mediocampista, con pasado en el archirrival Saprissa y que llegó proveniente de Sporting FC en este mercado de fichajes, fue una contratación fuertemente resistida por un sector de la afición manuda. Para su mala fortuna, Díaz sufrió una ruptura de ligamentos en el tobillo derecho durante la pretemporada, lo que le impidió debutar.

Afortunadamente para el jugador y el cuerpo técnico, su espera está por terminar. Al menos así lo confirmó Vela en diálogo con Ferlín Fuentez: “Luis Díaz está cerca, nos entusiasma que ojalá en dos o tres semanas pueda estar de regreso con el equipo, y eso refuerza y ayuda en la competencia interna”.

Lusi Díaz regresará pronto. (Alajuelense)

El parte médico del resto de la plantilla manuda

Además de Luis Díaz, el gerente deportivo brindó una actualización detallada sobre los otros seis futbolistas que se encuentran en etapa de recuperación. Las noticias están divididas entre regresos inminentes y bajas sensibles que se perderán lo que resta de la competición.

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Las bajas por el resto del semestre

Las peores noticias, como se sabía, se las llevan tres defensores que sufrieron graves lesiones de rodilla y no verán acción en lo que queda del campeonato. Ellos son:

Santiago van Der Putten: ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Malcom Pilone: ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Guillermo Villalobos: ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

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Van der Putten es una de las bajas para el semestre. (Alajuelense)

Regresos a mediano plazo

El otro que, como Díaz, regresará más pronto que tarde, es Isaac Badilla, quien sufrió una ruptura completa del ligamento de Lisfranc, ubicado en el empeine del pie.

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“Badilla está un poco más atrás que Luis Díaz, a Badilla le faltará quizás un mes más, o sea, un par de meses para empezar a competir”, explicó Vela.

Regresos a corto plazo

Los que más cerca están de volver son Aaron Salazar y Ronald Matarrita, ambos con lesiones musculares. Así lo informó el mexicanoi: “Las de ellos son lesiones de corto plazo, o sea que ellos espero que a la brevedad empiecen a integrarse de nuevo a la dinámica”.

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En síntesis