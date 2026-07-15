¿Por qué no juega Rodrigo De Paul en Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

Lionel Scaloni realizará un solo cambio en la alineación de Argentina para enfrentar a Inglaterra: la salida de Rodrigo de Paul. Acá, el motivo de su ausencia.

Este miércoles, la Selección Argentina se medirá a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Un partido cargado de condimentos, por factores deportivos, sociales y políticos, que albergará el Atlanta Stadium. Y en el cual la Albiceleste buscará el boleto a la su segunda final consecutiva, donde ya espera España tras haber derrotado 2-0 a Francia.

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La gran sorpresa en la previa del encuentro, revelada por el periodista Gastón Edul, pasa por la única modificación que realizará Lionel Scaloni en el once titular con respecto al equipo que le ganó 3-1 a Suiza en los tiempos extra: la salida de Rodrigo De Paul.

¿Por qué Rodrigo De Paul no juega contra Inglaterra?

De Paul irá al banco por segunda ocasión en esta Copa del Mundo por decisión del seleccionador argentino, quien apostará por Giuliano Simeone como su reemplazante. El bajo rendimiento del volante de Inter Miami allanó el terreno para el ingreso del futbolista de 23 años, con presente en Atlético de Madrid.

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Sin embargo, no es el único motivo. La idea de Scaloni es volver a darle amplitud por las bandas y sumarle otra variante en ataque al juego de un equipo que en sus seis partidos previos se caracterizó por tener una circulación espesa, y por ende previsible, del balón en mitad de cancha. También, tratar de contrarrestar las subidas del carrilero izquierdo inglés, Djed Spence.

De Paul únicamente aportó una asistencia en el triunfo 3-0 sobre Argelia del debut. Frente a Inglaterra podría ingresar en la segunda mitad, llegando así a su encuentro número 93 con la camiseta Albiceleste.

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La alineación de Argentina vs. Inglaterra

“Dibu” Martínez; Nahuel Molina, “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

(Foto: Selección Argentina / X)